مصرع شاب سقط داخل بئر في الفيوم

لقي شاب بالفيوم مصرعه، اليوم ، إثر سقوطه داخل بئر أثناء عودته من عمله ، بعزبة الخمسين التابعه للوحدة المحلية لقرية الغرق بمركز اطسا ، وتم نقل الجثة إلى المستشفي ، وتحرر محضر بالواقعة . واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم ، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اطسا بتلقيه بلاغ من غرفة العمليات بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع شاب إثر سقوطه داخل بئر أثناء عودته من عمله.

وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعه ، وتبين مصرع شاب يدعي عبد الرحمن حسني اللبودي 25 سنة " نجار" ، إثر سقوطه داخل بئر أثناءعودته من عمله قبل إذن المغرب، فتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى اطسا المركزي.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بدفن الجثة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

اجتماع لتوعية المزارعين بمنع زراعة الارز

على جانب اخر عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء مجالس المدن ومسئولي التموين، والزراعة، والري، لمتابعة خطة المحافظة في توعية المزارعين بمنع زراعة الأرز، تنفيذاً لخطة الدولة، وقرار وزير الموارد المائية والري بهذا الشأن..

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس مصطفى راشد، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور زين العابدين على، مدير مديرية الطب البيطري، والمهندس محمود مصطفى، مدير إدارة ري غرب الفيوم، والمهندسة جيهان حسني، مدير إدارة ري شرق، وسالم فتيح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والمهندس ياسر عبد الهادي، وكيل مديرية المساحة، والمهندسة أمل حسين، مدير وحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة.

خلال الاجتماع، وجه محافظ الفيوم، مسئولي الزراعة والري، بسرعة إعداد تقرير بمساحات الأرز التي تم زراعتها خلال العام العام الماضي بمختلف أنحاء المحافظة، وتكثيف حملات التوعية والتنبيه المشدد على المزارعين بضرورة تنفيذ خطة الدولة وقرار وزير الموارد المائية والري بعدم زراعة محصول الأرز بمحافظة الفيوم، ترشيداً لاستهلاك مياه الري، لافتاً إلى دور مجالس المدن في عملية الرصد والتوعية، وكذا دور نقابة الزراعيين في خطة توعية الفلاحين والمزارعين.

وكشف الأنصاري، أنه سيتم تسليم رؤساء المدن، بياناً بالمساحات المرصودة على خرائط الهيئة القومية للاستشعار عن بعد لمحصول الأرز بالمحافظة، بالعام قبل الماضي، للمشاركة في توعية المزارعين بعدم زراعة محصول الأرز، وتنفيذ قرار وزير الري بهذا الخصوص.