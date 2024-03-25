نظمت نقابة الاطباء بالاسماعيلية ليلة رمضانية ثقافية في اطار التوأمة بين نقابة الاطباء ونادي ادباء الاسماعيلية .

قالت الدكتورة جميلة اسماعيل نقيب الاطباء بالاسماعيلية ان الهدف من اقامة الليلة الرمضانية هو اتفاق الطب والثقافة في طريق واحد وهو الارتباط بالمشاعر والاحاسيس والاندماج بالمجتمع المحيط بالاضافة الي تقارب الفكر والوعي بكل القضايا المجتمعية.



واضافت ان اللجنة الثقافية بالنقابة برئاسة الدكتور عمر حسونة استشارى القلب اعدت خطة متكاملة للخروج الي المجتمع الاسماعيلي والمشاركة في كل المناسبات الوطنية والفنية لاثراء الحركة الثقافية وتوطيد العلاقات بين الادباء والمفكرين والاطباء لرفع مستوى الثقافة لتكون الاسماعيلية منارة ثقافية وطبية يحتذي بها.



شهد الامسية الدكتور سعيد الشربينى نقيب الاطباء السابق ولفيف من الادباء والشعراء بالاسماعيلية من بينهم الدكتور حسن سلطان وجمال حراجى وفتحى نجم ومدحت منير

كما حضر البطل اسماعيل بيومى قاهر خط بارليف وتحدث عن عظمة الجندي المصرى وانتصار 6 اكتوبر العاشر من رمضان

والقي عدد من الشعراء قصائد بالعامية والفصحى بالاضافة الي الانشاد الدينى فى مدح النبى بصوت الطفل محمد على

