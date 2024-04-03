أحمد موسى: مشهد تنصيب الرئيس السيسي كان تاريخيًا وحضاريًا (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مشهد تنصيب الرئيس السيسي وأداءه اليمين الدستورية كان مشهدًا تاريخيًا وحضاريًا وكان يتم نقله في وسائل الإعلام العالمية.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، هذا اليوم يجعلنا نعود بالزمن إلى ما قبل 10 سنوات عندما تم دحر الخونة والإرهابيين وإعدام بعضهم وآخرين ارتدوا النقاب أو هربوا للخارج ولكن ما زال منهم موجود حتى الآن يشككون في أي شيء.

وتابع أحمد موسى أنه قدم تغطية خاصة لمدة 5 ساعات بداية من التاسعة صباحا ومروا كأنهم دقائق رغم الصيام، موضحا أن الرئيس السيسي أنقذ البلد مع القوات المسلحة.

الرئيس السيسي حمل كفنه على يده



وأشار أحمد موسى إلى أن الرئيس السيسي حمل كفنه على يده والشعب استدعاه لإنقاذ البلد، و لم يكن يرغب حينها في ذلك، لأنه كان وزير الدفاع وهذا أهم منصب، قائلا: عارف يعني أيه قائد جيش مصر يترك منصبه ويلبي طلبات الناس في الميادين.



وأوضح أحمد موسى أنه دفعت أموالا هائلة منذ ثورة 30 يونيو 2013 أعظم ثورة في التاريخ التي أوصلتنا لما عليه اليوم، لمواقع وقنوات ولجان إلكترونية للتشكيك في بقاء الرئيس السيسي في الحكم.



ولفت أحمد موسى، إلى أن إعلام الشر كانوا يوجهون فكرهم وأكاذيبهم للمغيبين في مصر بينما هم يتقاضون أجورهم باليورو والدولار.

وأكد أحمد موسى خلال تغطية خاصة لحفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر بولاية جديدة، على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب بالكامل حاضرين اليوم بوجود أعضاء الحكومة بالكامل في العاصمة الإدارية.

ولفت إلى أن الدستور ينص في المادة 144 على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

الرئيس السيسي سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة بالبرلمان لإيضاح مراحل الدولة المقبل

وأشار إلى أن الرئيس السيسي سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة بالبرلمان لإيضاح مراحل الدولة المقبلة، معلقا: الرئيس السيسي سينتقل عبر موكب كبير لساحة الشعب لرفع علم مصر على أطول ساري في العالم قبل أن يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول.

علي قدم وساق بدأت الأمانة العامة لمجلس النواب العمل كخلية نحل استعداد لجلسة تنصيب الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة، والمقرر عقدها اليوم الثلاثاء ، وتحول مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى غرفة عمليات ، لوضع الرتوش النهائية لمراسم التنصيب.

ووفقًا لنص المادة 144 من الدستور، يُشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب، ويكون على النحو التالي: «أقسم بالله العظيم أنَّ أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه»