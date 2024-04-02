محافظ الإسكندرية يعتمد حركة التنقلات بمديرية الصحة

العنصر النسائي يفوز بـ80% من القيادات الطبية بالإسكندرية

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حركة التغيرات الواسعة بين مدراء المناطق الطبية بالمحافظة، لتشمل 8 مناطق طبية في الإسكندرية، سواء من تم تجديد الثقة لهم أو تم تكليفهم بتولي تسيير الأعمال بالمناطق الطبية وإدارة برج العرب الصحية. ليشكل العنصر النسائي 80% من القيادات الإدارية والطبية في المحافظة ، شمل القرار 6 سيدات مدراء مناطق طبية.

وشملت القرارات تكليف الدكتورة فيروز سلطان، بالعمل مدير عام منطقة المنتزة الطبية وتكليف الدكتورة ناهد هرفي، بالعمل مدير ادارة برج العرب الصحية وتكليف الدكتور مراد ظريف، بالعمل مدير عام منطقة الجمرك الطبية وتكليف الدكتورة چيهان حسن، بالعمل مدير عام منطقة العجمي الطبية وكليف الدكتور محمد خليل، بالعمل مدير عام منطقة غرب الطبية وتكليف الدكتورة عبير عنان، بالعمل مدير عام منطقة وسط الطبية وتكليف الدكتورة إسراء زيدان، بالعمل مدير عام منطقة شرق الطبية وتكليف الدكتورة دينا قنديل، بالعمل مدير منطقة العامرية الطبية.

وهنأت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، مديري المناطق الطبية، مشددة على ضرورة تجويد الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وإحداث تغيير في المنظومة الصحية خلال الفترة المقبلة بما يتلاءم مع طموحات وتطلعات المواطنين من مرتادي المستشفيات.

وأضافت أن حركة التنقلات تتم من وقت لآخر لضخ دماء جديدة من شأنها دفع عجلة العمل وتطوير أداء الوزارة.

فى سياق متصل حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تحظى المرأة بمكانة كبيرة وتمكين في المجتمع في مختلف الجوانب، الصحة والسياسية والمجتمعية والثقافية وكبار السن، في دلالة واضحة على إدراك القيادة السياسية لأهمية دور وتأثير المرأة.

تقلدت المرأة المصرية العديد من المناصب السياسة في عهد الرئيس السيسي، منها قاضية ووزيرة ومحافظ ورئيس جامعة ورئيس مدينة ونواب للوزراء والمحافظين، ووكلاء وزارة، ونواب في مجلسي النواب والشيوخ، وملحقين ثقافيين ودبلوماسيين، وغيرها من المناصب الهامة داخل الدولة والمجتمع بشكل عام، مما يؤكد أن الجمهورية الجديدة تسعى لتمكين المرأة المصرية ولن يكون هناك مجال حكر على الرجل دونه مما جعل للمرأة مكانة كبيرة داخل المجتمع، وعمل على حمايتها مجتمعيا.