جامعة قناة السويس تعلن عن التقدم لوظيفة عمداء كليات التربية والطب والتمريض

تعلن جامعة قناة السويس عن التقدم لشغل وظيفة عمداء كليات التربية، الطب، التمريض، العلوم وذلك وفقا للشروط التالية :

• أن يكون أستاذاً عاملاً بالكلية وعلى رأس عمله بالجامعة وقت تقديم طلب الترشح، وألا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.

• ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

• ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي، إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة

• ألا يكون المرشح متولياً لأي منصب حزبي وقت الترشح، وطيلة مدة توليه المنصب.

أما عن المستندات المطلوبة من المرشح:

... يتقدم المرشحون بالمستندات الآتية :

• طلب الترشح عدد (1) أصل + (5) نسخ صورة .

• بيان حالة رسمي من إدارة الجامعة عدد (1) أصل + (5) نسخ صورة.

• السيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها عدد (1) أصل + (5) نسخ صورة.

• خطة العمل مبيناً بها أوجه التطوير وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير، طبقا للوظيفة المتقدم لها

عدد (1) أصل + (5) نسخ صورة.

• صورة بطاقة الرقم القومي (سارية)

عدد (6) نسخ

• صورة شخصية حديثة 4×6 عدد (10) صور.

• أن يكون حاصل على البرنامج التدريبي المؤهل لإعداد القيادات.

• أن يكون لديه اختبار المواد المخدرة حديث، وأن يكون من مستشفى حكومي.

• شهادة قانونية تفيد بعدم الإحالة إلى مجلس التأديب، أو المحكمة التأديبية، أو الجنائية، أو الإيقاف عن العمل عدد (1) أصل + (5) نسخ صورة.

أما الإجراءات فتشمل :

• فتح باب التقدم وتلقي الأوراق.

• يتم فحص أوراق المتقدمين واستبعاد غير المستوفي للشروط القانونية للترشح.

• الإعلان عن الجدول الزمني لعرض المرشحين لبرامجهم.

• يتم الاسترشاد بمعايير المفاضلة بالقرار الوزاري رقم (1365) لسنة 2022، بتاريخ 21/4/2022

• تختار اللجنة الثلاثة الحاصلين على أعلى الدرجات وفقا لمعايير المفاضلة المرفقة بالقرار الوزاري رقم (1365) لسنة 2022.

• تُسلم الأوراق المطلوبة بالمكتب الفني بمكتب الأستاذ الدكتور رئيس جامعة قناة السويس، من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة الثالثة عصراً.

• مرفق الجدول الزمني لمراحل الترشح...