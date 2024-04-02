حفل إفطار أسرة "من أجل مصر" في جامعة عين شمس

نظمت أسرة طلاب "من أجل مصر " في جامعة عين شمس، حفل الإفطار السنوي، بمشاركة اتحاد طلاب جامعة عين شمس.

جاء ذلك تحت رعاية وحضور الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وفي إطار حرص قطاع التعليم والطلاب على تشجيع الطلا على الانخراط في الأنشطة الطلابية بما يتيح لهم تكوين الهوية الاجتماعية الخاصة بهم.

وأقامت أسرة طلاب "من أجل مصر" حفل إفطارها السنوي بتنظيم وإشراف إبراهيم سعيد أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب وطارق احمد مدير رعاية الشباب والدكتور احمد ديهوم رائد اسرة طلاب من اجل مصر بالجامعة.

توطيد أواصر الأخوة والمودة بين أبناء جامعة عين شمس

حفل إفطار جامعة عين شمس

وذكرت أسرة من أجل مصر في جامعة عين شمس أن حفل الإفطار السنوي يأتي في إطار توطيد أواصر الأخوة والمودة بين أبناء الجامعة ومنتسبيها، وحرصا من إدارة الجامعة على تقليد سنوي بشأن إقامة حفل للإفطار في أحد أيام شهر رمضان المبارك .

شارك في حفل الإفطار السنوي لـ أسرة طلاب من أجل مصر جامعة عين شمس كل من: الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق؛ والدكتور صفاء شحاته عميد كلية التربية؛ ولفيف من وكلاء الكليات وقيادة الجامعة وجمع قارب الثمانمائة فرد من داخل أسرة طلاب من أجل مصر وخارجها.

حفل إفطار جامعة عين شمس

وساد الحفل روح من البهجة وتعطرت أجواؤه بروح من الإخوة والمودة، كما جسد الحضور روح الوحدة الوطنية والأخوة الإنسانية لأبناء وشركاء الوطن الحبيب مصر.

حفل إفطار جامعة عين شمس

وأشاد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، بتنظيم أسرة طلاب من أجل مصر للإفطار الذى يرسى دعائم المحبة والمودة بين طلاب الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس أن حفل الإفطار يعكس دعم الجامعة لأنشطة اتحاد الطلاب فى جميع المجالات.

حفل إفطار جامعة عين شمس

وثمن رئيس جامعة عين شمس دور أسرة طلاب من أجل مصر وطلاب اتحاد الجامعة وما يقدمونه من نشاط متميز على مدار العام الجامعي في مختلف الأنشطة داخل الجامعة.

وأشاد رئيس جامعة عين شمس إلى دور أسرة من أجل مصر المجتمعى لخدمة زملائهم الطلاب في الجامعة وأفراد المجتمع.