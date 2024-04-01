الإثنين 01 أبريل 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

وكيل وزارة الشباب والرياضة يشهد حفل الأفطار السنوي للأطفال مرضى وحدة الغسيل الكلوي

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية والدكتورة نرمين عدلى ، وكيل كلية طب بنها لشئون خدمة المجتمع ، فعاليات حفل الأفطار السنوى والذى تم تنفيذه بمركز شباب مدينة بنها ، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بحضور نخبة متميزة من الأساتذة والأطباء والشخصيات العامة والاعلاميين  أعضاء رابطة المشاركة المجتمعية بكلية طب بنها .

أقيم الحفل بمشاركة 150 فرد من الأطفال مرضى وحدة الغسيل الكلوي وذويهم ، وتتضمن حفل الإفطار عروض فنية وعروض شعبية ، فقرة التنورة ، وسط أجواء من السعادة والبهجة ، واختتم اللقاء بتوزيع جوائز وهدايا  وتكريم المشاركين .

وفى هذا الصدد ، أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، إلى أن فعاليات حفل الإفطار تأتى تأكيدا  على الدور المجتمعى لمراكز الشباب والتى يتم تنفيذها وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة بتعظيم الدور المجتمعى لمراكز الشباب كونها مراكز خدمة مجتمعية لا يقتصر على الأنشطة الرياضية والثقافية فقط ، بالإضافة للتعاون والشراكة المجتمعية مع كافة مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

جدير بالذكر ، أن تلك الفعاليات تأتى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، والدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، والدكتورة نرمين عدلى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع بجامعة بنها .

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