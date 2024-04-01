وكيل وزارة الشباب والرياضة يشهد حفل الأفطار السنوي للأطفال مرضى وحدة الغسيل الكلوي

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية والدكتورة نرمين عدلى ، وكيل كلية طب بنها لشئون خدمة المجتمع ، فعاليات حفل الأفطار السنوى والذى تم تنفيذه بمركز شباب مدينة بنها ، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بحضور نخبة متميزة من الأساتذة والأطباء والشخصيات العامة والاعلاميين أعضاء رابطة المشاركة المجتمعية بكلية طب بنها .

أقيم الحفل بمشاركة 150 فرد من الأطفال مرضى وحدة الغسيل الكلوي وذويهم ، وتتضمن حفل الإفطار عروض فنية وعروض شعبية ، فقرة التنورة ، وسط أجواء من السعادة والبهجة ، واختتم اللقاء بتوزيع جوائز وهدايا وتكريم المشاركين .

وفى هذا الصدد ، أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، إلى أن فعاليات حفل الإفطار تأتى تأكيدا على الدور المجتمعى لمراكز الشباب والتى يتم تنفيذها وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة بتعظيم الدور المجتمعى لمراكز الشباب كونها مراكز خدمة مجتمعية لا يقتصر على الأنشطة الرياضية والثقافية فقط ، بالإضافة للتعاون والشراكة المجتمعية مع كافة مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

جدير بالذكر ، أن تلك الفعاليات تأتى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، والدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، والدكتورة نرمين عدلى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع بجامعة بنها .