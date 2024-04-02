فريق "الجايكا" الياباني يتفقد أعمال الجودة بمستشفى قنا العام

أجري فريق " الجايكا" الياباني مراجعة لمستوي الجودة بمستشفي قنا العام، بمحافظة قنا، وذلك بهدف الوقوف علي مستوي الآداء المقدم للمرضى.

وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن مسؤولي مشروع "الجايكا " الياباني بقيادة الدكتور عبدالناصر مختار المُيسر الوطني للمشروع وفي رفقته الدكتورة بسمة زكي مديرة إدارة الجودة بالمديرية قد تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفي والعنايات المركزة والحضانات والعمليات ومراجعة مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما ناقش الفريق أثناء الزيارة الفريق الطبي حول مفاهيم الجودة وأسس تطبيقها وكيفية الإستفادة منها في رفع جودة الخدمة اللازمة للمرضي المترددين.

وخلال الزيارة ناقش الفريق عدداً من المرضي بهدف تقييم مستوي الآداء وتحسين كفاءة الفريق الطبي في خدمة المرضي، يأتي هذا في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة الإرتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

كما عقد الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، إجتماعاً موسعاً ضم مديري المستشفيات العامة ، المركزية والنوعية التابعة لمديرية الشؤون الصحية وذلك لمناقشة الإستعدادات بالمنشئات الصحية لإستقبال عيد الفطر المبارك.

وخلال الإجتماع وجه الدكتور بدران بضرورة التأكد من رفع درجة جاهزية المستشفيات لإستقبال كافة الحالات المرضية التي قد ترد الي المستشفيات والعمل علي تواجد الفرق الطبية الكافية لتقديم الرعاية اللازمة للمترددين.

وأكد بدران خلال الإجتماع علي جاهزية الأقسام ، العناية المركزة ، العمليات ، الحضانات والإستقبال والطوارئ.

كما ناقش الدكتور محمد بدران خلال إجتماعه ومديري المستشفيات وفي حضور الدكتور عبدالله حمدي مدير إدارة المستشفيات بالمديرية اللائحة الجديدة رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤ وأسس العمل بها والتطبيق المرن لها وكيفية بلورتها لزيادة دخل صناديق المستشفيات والتى يمكن من خلالها الصرف على تحسين خدمات المستشفيات.

هذا وقد ناقش الإجتماع أُطر رفع مستوي مكافحة العدوي وبروتوكول التعامل مع المضادات الحيوية بالمستشفيات وأثرها علي صحة المواطنين.

وعلى صعيدا اخر أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا عن تشغيل الفترة المسائية لتقديم خدمات مبادرة فحص المقبلين على الزواج من أبناء المحافظة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح بدران أن المبادرة التي تتم برعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا تهدف إلي إستصدار الشهادات الصحية للمقبلين علي الزواج وتيسير حصولهم عليها علي مدار الساعة.

مشيراً إلي أن المديرية قد أعدت ١١ منفذ لتقديم تلك الخدمات موزعة علي جميع مراكز المحافظة بهدف تيسير توقيع الكشف وتقديم الرعاية اللازمة للأزواج.

فيما أضافت الدكتورة سمية أحمد حسن مديرة إدارة الأمومة والطفولة بالمديرية والمشرف علي المبادرة أن المبادرة تضم الكشف عن الأمراض المزمنة والضغط والسكر والسمنة.

بالإضافة إلي الكشف عن أمراض الدم كالكشف عن فيروس سي ، فيروس بي ، تحليل ال RH الهيموجلوبين.

وأضافت الدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية إلي أن المبادرة تسعي إلي تقديم المشورة والتوعية الصحية عن الصحة الإنجابية بهدف خلق مجتمع جديد يحمل أفراده بالصحة والسلامة، وذلك خلال الفترة من ٩ إلي ٢ ظهرا ومن ٨ إلي ١٠:٣٠ مساءاً طوال الشهر الكريم فيما أشارت الدكتورة ريم برغوت مديرة إدارة الثقافة الصحية بالمديرية إلي تقديم التوعية الصحية نحو المفاهيم والمعتقدات الصحية وتوضيح أثر الأمراض المعدية علي كلاً من الزوجين وتأثير ذلك علي الأطفال الجدد.

مشيرة إلي أن التحاليل تقدم للجميع سواءاً من المصريين أو غير المصريين من المقيمين بالمحافظة.