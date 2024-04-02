رئيس جامعة الوادي الجديد يشارك طلاب من اجل مصر الافطار الجماعى

شارك الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد حفل الإفطار الجامعى لأسرة طلاب من أجل مصر، واتحاد طلاب الجامعة بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10 ، جاء حفل الإفطار بحضور الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والاستاذ الدكتور مصطفى محمود مصطفى المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة والسادة عمداء ووكلاء الكليات والسادة اعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والسادة أمناء رئيس الجامعة للشئون الإدارية والمالية ومديرى العموم واعضاء أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة واتحاد طلاب الجامعة والكليات.

وقال الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة أن دور أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد الطلاب بالجامعة أصبح علامة واضحة في الأنشطة الطلابية، التي تعقد بالجامعة وفي العديد من المحافل والفعاليات التي يمثلون الجامعة بها، ومشاركتهم الملموسة في الأحداث المجتمعية التي تدل على وعيهم وحفاظهم على وطنهم وجامعتهم كما ثمن جهود أسرة طلاب من أجل مصر فى تنظيم حفل الافطار الجماعى متمنيا لهم دوام التوفيق

كما طالب الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب الجامعة بضرورة العمل على زيادة الأنشطة، ومحاولة دعوة الطلاب للمشاركة ، لافتاً إلى أن الأنشطة لها الإسهام الأكبر في بناء شخصية الطالب الجامعي مؤكداً أن الجامعة تدعم الأنشطة الطلابية الهادفة، وتسخر لها كافة الإمكانيات المتاحة.

وفي نهاية حفل الافطار الجماعى لاسرة طلاب من أجل مصر حرص طلاب الأسرة والاتحاد على التقاط الصور التذكارية مع الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة والقيادات الجامعية.

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