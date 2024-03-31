نشرة التوك شو.. يسرا منزعجة من الوسط الفني وعطاء حضاري للحشاشين

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كشفت الفنانة يسرا، عن أغرب رسائل تلقتها من المعجبين، قائلة: "واحد كان بيبعتلي رسايل وبيكتبها بدمه يجرح نفسه ويكتب به".

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يسرا تكشف أغرب رسالة تلقتها من معجب وشبكة مرعبة للزواج (فيديو)

كشفت الفنانة يسرا، سبب انزعاجها من الوسط الفني وأصحاب لها خلال الفترة الأخيرة، قائلة: "لما تحس أن مفيش تقدير لمجهودك بتحزن".

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يسرا تكشف سبب انزعاجها من الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة (فيديو)

أكد الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، أن طائفة الحشاشين قدموا عطاء حضاريا بعدما تركوا السلاح، موضحًا: “بدأوا يقدموا فكر إسماعيلي وحتى في لندن هناك مركز الفكر الاسماعيلي، وهو يصدر مطبوعات خاصة بالفكر الاسماعيلي ويطبع بالعربية والفارسية”.

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أستاذ تاريخ: الحشاشين قدموا عطاءا حضاريا بعدما تركوا السلاح (فيديو)

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، كيفية شعور الميت بمن يزورون قبره رغم إن الروح صعدت إلي السماء؟.

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قال عبدالفتاح دولة، متحدث حركة فتح الفلسطينية، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يهتم بأي قرارات دولية أو شهداء تسقط، كل ما يهمه فقط هو كيفية التمسك بكرسي السلطة.

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فتح: نتنياهو لا يهتم إلا بكرسيه وأمريكا قادرة على إيقاف بطشه بغزة

اشتعلت اشتباكات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلية والمتظاهرين في تل أبيب، وأظهرت لقطات فيديو نشرتها قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، تشابكًا بالأيدي.

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اشتباكات مشتعلة بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومتظاهرين في تل أبيب (فيديو)

ردت الفنانة ريم البارودي على سؤال شيخ الحارة "ليه محمد سامي مبيحبكيش؟!"، قائلة: "اسأله هو، معرفش ومعنديش معلومة، المعلومات عندك".

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ريم البارودي تروي قصة محاولة انتحارها وتعلق على كره محمد سامي لها (فيديو)

كشفت الفنانة ريم البارودي، أنها تغضب من ارتباط اسمها باسم طليقها الفنان أحمد سعد لعمل "ترند"، قائلة: "بتضايق أكيد من الترندات الرخيصة والمواقع اللي بقت معتمدة على الترندات"

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ريم البارودي: ربط اسمي مع أحمد سعد يغضبني ومنتقدي صورتي بالكعبة عبط

قالت الفنانة ريم البارودي، إنّ الإعلامية ريهام سعيد لم تتنازل عن القضية التي رفعتها ضدها رغم إعلانها الصلح وظهورها معها في برنامج "صبايا الخير".

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ريم البارودي: ربحت قضية ريهام سعيد وهذا سر خلافي مع وفاء عامر

أصرت الفنانة ريم البارودي، على موقفها بأننها خسرت الكثيرين لأنهم "لمة كدابة"، موضحة: "في ناس يمكن مش معروفين"، لترد الإعلامية بسمة وهبة: "أنتِ قايلة من الوسط الفني، هو حد في الوسط مش معروف؟!".

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ريم البارودي تكشف عن فنان فقط وقف بجوارها في جنازة والدها (فيديو)

حل الفنانان أحمد مالك وهدى المفتي، اليوم السبت، ضيفين ، في الحلقة العشرون من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

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رامز جلال عن أحمد مالك وهدى المفتي: شكل الموضوع قلب قصة حب

حل الفنانان أحمد مالك وهدى المفتي، اليوم السبت، ضيفين ، في الحلقة العشرون من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

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رامز جلال ساخرا من أحمد مالك وهدى المفتي: الاثنين مناخيرهم في السما

حل الفنانان أحمد مالك وهدى المفتي، اليوم السبت، ضيفين ، في الحلقة العشرون من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

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رامز جلال ساخرا من بنطال هدى المفتي: جلد بغبغان