يسرا تكشف سبب انزعاجها من الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة (فيديو)

كشفت الفنانة يسرا، سبب انزعاجها من الوسط الفني وأصحاب لها خلال الفترة الأخيرة، قائلة: "لما تحس أن مفيش تقدير لمجهودك بتحزن".

وأضافت خلال لقاء مع برنامج "بودكاست بيج تايم" الذي يعرض على قناة "أم بي سي" الأحد: "أنا مش بمل مجهود تمثيل فقط، لكن أنا بعمل مجهود كل شيء عشان طالع باسمي".

وأوضحت: "فيلم ليلة العيد اتأخر سنتين رغم أنه موضوع كبير"، متابعة: "أني أعمل كوميدي لوحدي خطر لأني مش كوميديانة، ولكن عايزة اللي حوليا هما اللي يسندوني واللي معايا كانوا عظام".

وأوضحت: "أنا فخورة إني عملت الفيلم ده، لأني روحت في حتة مش بتاعتي وقدمت حاجة كويسة"، مضيفة: "انا عملت مع عادل إمام 17 فيلم كوميدي لكنه هو اللي عمله ويتحمل مسئوليته مش أنا".

سر غياب يسرا موسم دراما رمضان 2024

واكدت أن غيابها عن الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، لشعورها بالتعب والأرهاق من مسلسلاتها التي قدمتها خلال السنوات الأربعة الماضية، لذلك قررت الخلود للراحة هذا العام، وعدم تقديم أي عمل رمضاني.

ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

يسرا تتصدر أبطال فيلم ليلة العيد

فيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.