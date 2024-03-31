الأحد 31 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

يسرا تكشف سبب انزعاجها من الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة (فيديو)

الفنانة يسرا
الفنانة يسرا

كشفت الفنانة يسرا، سبب انزعاجها من الوسط الفني وأصحاب لها خلال الفترة الأخيرة، قائلة: "لما تحس أن مفيش تقدير لمجهودك بتحزن".

txt

يسرا في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة

txt

يسرا تكشف سبب غيابها عن موسم رمضان.. ومشاجرتها بالضرب مع أحمد زكى

وأضافت خلال لقاء مع برنامج "بودكاست بيج تايم" الذي يعرض على قناة "أم بي سي" الأحد: "أنا مش بمل مجهود تمثيل فقط، لكن أنا بعمل مجهود كل شيء عشان طالع باسمي".

وأوضحت: "فيلم ليلة العيد اتأخر سنتين رغم أنه موضوع كبير"، متابعة: "أني أعمل كوميدي لوحدي خطر لأني مش كوميديانة، ولكن عايزة اللي حوليا هما اللي يسندوني واللي معايا كانوا عظام".

وأوضحت: "أنا فخورة إني عملت الفيلم ده، لأني روحت في حتة مش بتاعتي وقدمت حاجة كويسة"، مضيفة: "انا عملت مع عادل إمام 17 فيلم كوميدي لكنه هو اللي عمله ويتحمل مسئوليته مش أنا". 

سر غياب يسرا موسم دراما رمضان 2024

واكدت أن غيابها عن الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، لشعورها بالتعب والأرهاق من مسلسلاتها التي قدمتها خلال السنوات الأربعة الماضية، لذلك قررت الخلود للراحة هذا العام، وعدم تقديم أي عمل رمضاني.

 ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

يسرا تتصدر أبطال فيلم ليلة العيد 

فيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

 

مواد متعلقة

أستاذ تاريخ: الحشاشين قدموا عطاءا حضاريا بعدما تركوا السلاح (فيديو)

فتح: نتنياهو لا يهتم إلا بكرسيه وأمريكا قادرة على إيقاف بطشه بغزة

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل لن تجرؤ على دخول رفح ولا خيارات أمامها

اشتباكات مشتعلة بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومتظاهرين في تل أبيب (فيديو)

منظمة خريجي الأزهر: السنة النبوية تعرضت لطعنات من المنتسبين إليها (فيديو)

ريم البارودي تروي قصة محاولة انتحارها وتعلق على كره محمد سامي لها (فيديو)

ريم البارودي: ربط اسمي مع أحمد سعد يغضبني ومنتقدي صورتي بالكعبة عبط

ريم البارودي تكشف سبب رفضها المشاركة بفيلم التاروت مع سمية الخشاب (فيديو)
الجريدة الورقية