الأحد 31 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

يسرا تكشف أغرب رسالة تلقتها من معجب وشبكة مرعبة للزواج (فيديو)

الفنانة يسرا
الفنانة يسرا

كشفت الفنانة يسرا، عن أغرب رسائل تلقتها من المعجبين، قائلة: "واحد كان بيبعتلي رسايل وبيكتبها بدمه يجرح نفسه ويكتب به".

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يسرا تكشف سبب انزعاجها من الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة (فيديو)

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يسرا في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة

وأضافت يسرا خلال لقاء مع برنامج "بودكاست بيج تايم" الذي يعرض على قناة "أم بي سي" الأحد: "ده كان مجنون، وراح الخانكة فعلا، وأنا روحت زورته في مستشفى الأمراض النفسية ومات هناك".

وأكدت: "الراجل ده كان قبطان بحري وبيتكلم 7 لغات، وساعتها جريدة الأهرام عرفت القصة وقالوا لي تعالى نزوره ونعمل موضوع، ووافقت وروحت بمصور وقدم لي شبكة للزواج عبارة عن كانويلا سلسلة وغويشة".

سبب غضب يسرا من الوسط الفني

وكشفت يسرا سبب انزعاجها من الوسط الفني وأصحاب لها خلال الفترة الأخيرة، قائلة: "لما تحس أن مفيش تقدير لمجهودك بتحزن"، مضيفة: "أنا مش بمل مجهود تمثيل فقط، لكن أنا بعمل مجهود كل شيء عشان طالع باسمي".

وأوضحت: "فيلم ليلة العيد اتأخر سنتين رغم أنه موضوع كبير"، متابعة: "أني أعمل كوميدي لوحدي خطر لأني مش كوميديانة، ولكن عايزة اللي حوليا هما اللي يسندوني واللي معايا كانوا عظام".

وأوضحت يسرا: "أنا فخورة إني عملت الفيلم ده، لأني روحت في حتة مش بتاعتي وقدمت حاجة كويسة"، مضيفة: "انا عملت مع عادل إمام 17 فيلم كوميدي لكنه هو اللي عمله ويتحمل مسئوليته مش أنا". 

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