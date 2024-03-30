السبت 30 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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ريم البارودي تكشف عن فنان فقط وقفت بجوارها في جنازة والدها (فيديو)

ريم البارودي
ريم البارودي

أصرت الفنانة ريم البارودي، على موقفها بأننها خسرت الكثيرين لأنهم "لمة كدابة"، موضحة: "في ناس يمكن مش معروفين"، لترد الإعلامية بسمة وهبة: "أنتِ قايلة من الوسط الفني، هو حد في الوسط مش معروف؟!".

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ريم البارودي: ربحت قضية ريهام سعيد وهذا سر خلافي مع وفاء عامر

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ريم البارودي تكشف سبب صادم وراء تصوير ريهام سعيد لها خلسة خلال تدخينها

وأكدت خلال لقائها مع برنامج “العرافة”، الذي يعرض على قناة "المحور" اليوم السبت: "في الفرح والزواج والطلاق والتريندات والبرامج والحاجات دي كله بيبقى موجود، لكن ساعة الزعل والتصوير والكاميرا بيبقوا مش موجودين ومبتلاقيش غير الحقيقة".

وتابعت: "واحدة بس اللي وقفت معايا هي زينة، وقفت معايا في جنازة والدي ودي أهم من العزاء لأن مفيهاش تصوير زي العزاء".

سر خلاف ريم البارودي مع الفنانة وفاء عامر 

وكشفت عن سر خلافها مع الفنانة وفاء عامر بعدما أعلنت رفضها الانحياز لها أو للإعلامية ريهام سعيد في خلافهما، معللة ذلك بأنها لم تسمع المشكلة إلا من طرف واحد.

وأضاف: "أنا زعلانة من وفاء بقالي سنة وشهرين، مش بكلمها من سنة وشهرين"، مشيرةً إلى أن وفاء عامر تحدثت إلى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والمحامي شعبان، كما تدخلت في الخلاف مع الإعلامية ريهام سعيد.

وتابعت: "مش فاهمة قالت إنها رافضة تدخل في المشكلة مع ريهام سعيد ليه، هي تدخلت فعلا، لكن طريقتها في الحديث مختلفة، هي زعلانة أكيد من حاجة"، مؤكدة: "هي ست بتاعة ربنا وبتعمل عمرة وتصلي، لكن انتي مسمعتيش المشكلة من طرف واحد، أنا زعلت منها لأنها الممثلة الوحيدة اللي راحت فرح المتهم اللي حصلت على حكم ضده، ولما سألتها قالت لي أنا بسحبه لينا.. فلما أشوفها بتتكلم كده دلوقتي، ألطم على وشي ولا أقطع شراييني؟!".

 

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