ريم البارودي: ربحت قضية ريهام سعيد وهذا سر خلافي مع وفاء عامر

قالت الفنانة ريم البارودي، إنّ الإعلامية ريهام سعيد لم تتنازل عن القضية التي رفعتها ضدها رغم إعلانها الصلح وظهورها معها في برنامج "صبايا الخير".

وأضافت ريم البارودي خلال لقائها مع برنامج “العرافة”، الذي يعرض على قناة "النهار"، اليوم السبت: "المحامي بتاعي قالي خليها تروح تتنازل، كلمتها، قالت لي مش عاملة توكيل تنازل للمحامي، ومرة تقولي أصلي هروح بكرة، ومكنتش مدياها خوانة وصورت معاها".

وتابعت ريم البارودي: "القضية أصبحت في صالحي بعد أن كنت متهمة، وتم الحكم بحبس متهم بتهمة انتهاك خصوصيتي، والحبس لمدة عام، ويا رب يتمسك في لجنة بكرة أو شرطة السياحة تاخده".

وأوضحت: "ما رفعتش أي قضية ضدها، هي اللي عملت ضدي محضر إزعاج وترتب عليه غرامة 20 ألف جنيه، وبعدها طالبت بتعويض بمليون جنيه وحصلت على حكم بـ100 ألف جنيه، وبعد كده القضية رجعت للمرافعة تاني والحمد لله مدفعتش الـ100 ألف جنيه"".

سر خلاف ريم البارودي مع وفاء عامر

وكشفت البارودي سبب خلافها مع الفنانة وفاء عامر، قائلة: "ماوقفتش جنبي في خلافي مع ريهام سعيد، وقالت مش هقدر أحكم عشان سمعت من طرف واحد"، مضيفة: "هو يعني أنت أيام أحمد سعد سمعتي من الطرفين".

وأكدت: "وفاء ست بتاعة ربنا وبتصلي أكيد حد مسخنها عليا، وبعدين الفويسات الوطن العربي كله سمعها، يبقى كده سمعت من طرف واحد"، موضحة: "أنا زعلت منها إنها الفنانة الوحيدة اللي راحت فرح المتهم اللي سرب الفويسات".