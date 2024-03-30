السبت 30 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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فتح: نتنياهو لا يهتم إلا بكرسيه وأمريكا قادرة على إيقاف بطشه بغزة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال عبدالفتاح دولة، متحدث حركة فتح الفلسطينية، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يهتم بأي قرارات دولية أو شهداء تسقط، كل ما يهمه فقط هو كيفية التمسك بكرسي السلطة.

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أستاذ علوم سياسية: إسرائيل لن تجرؤ على دخول رفح ولا خيارات أمامها

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وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تشوه سمعة "الأونروا" لتجويع الفلسطينيين

وأضاف خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن نتنياهو ماض في حربه على قطاع غزة، ولابد من ترجمة كل القرارات الدولية على أرض الواقع.

وأشار إلى أن بنيامين نتنياهو يرى أنه فوق القانون الدولي، مؤكدًا أن المجتمع الدولي عليه مسئولية كبيرة في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، الذي يواجه الإبادة الجماعية.

أمريكا قادرة على إيقاف بطش نتنياهو بإيقاف إرسال السلاح

وأوضح أن أمريكا لديها القدرة على إيقاف البطش الذي يفرضه نتنياهو، من خلال إيقاف إرسال السلاح للحكومة المتطرفة والذي يقتل العشرات يوميًا به.

منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لم يغب اسم "مجمع الشفاء الطبي" عن عناوين الأخبار، خصوصا بعد اتهامات إسرائيلية بتواجد عناصر من حركة حماس داخل الصرح.

وبعد سلسلة اقتحامات واستهدافات، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه قتل عدة أشخاص في المجمع الطبي، زاعماً أن بينهم "قادة كبارا" في حركة حماس.

وقال المتحدث باسمه أفخاي أدرعي عبر حسابه في منصة X، اليوم السبت، إن من بين هؤلاء القادة، فادي دويك المسؤول عن الاستخبارات العسكرية، وزكريا نجيب أحد المسؤولين عن نشاطات الحركة في الضفة الغربية، ناشراً صوراً لهم وفيديو للاستهدافات.

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