رامز جلال ساخرا من أحمد مالك وهدى المفتي: الاثنين مناخيرهم في السما

حل الفنانان أحمد مالك وهدى المفتي، اليوم السبت، ضيفين ، في الحلقة العشرون من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

وقال رامز في مقدمته الساخرة من ضيفيه مالك والمفتي:"انهارده معانا ضيفين مختلفين واحدة طالعة في كل الأعمال الفنية ولا كانها ماسكه على كل المنتجين والمخرجين شيكات، والتاني ولا كانك جايب ممثل انت جايب سواق ميكروباص، والاتنين مناخيرهم في السما مش عارف ليه بيتعملوا مع كل الناس كده".

واستقبل رامز جلال ضيفته هدى المفتي بسخرية من إطلالتها قائلا: "إيه بنطلون جلد البغبغان".

وقالت هدى :"مش هتتحرك من جنبي.. انت مالك طيب ليه المرة ديه أكيد وراك مصيبة".

فكرة برنامج رامز جاب من الآخر

تقوم فكرة البرنامج على استضافة الفنان رامز جلال ضيفين من مشاهير الإعلام والفن والرياضة، ويأتون له على أساس برنامج حواري، ثم يتفاجئ الثنائي في المقلب ويتفاجأن أنهم في برنامج يحمل اسم رامز جاب من الآخر، حيث يمرون خلال المقلب بـ زحليقة أكوا بارك ثم السقوط على مشاية كهربائية سريعة وقريبة من كلب مصروع، ثم الدخول في نفق صغير به رائحة كريهه، ثم حبسهما في غرفة صغيرة وينزل عليهما رامز بعض الحيوانات، ويواجهما بنعامة، ثم يجلسان على كوبري ويسقطان من عليه في بحيرة ماء.

أجواء برنامج رامز جاب من الآخر

ويشهد البرنامج كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما إحتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة والغير متوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ضحايا برنامج رامز جاب من الآخر

ومن ضحايا هذا الموسم نجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وحمدي الميرغني وأحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة.