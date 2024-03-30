نشرة التوك شو.. بكاء بيومي فؤاد بسبب الظلم وخدعة محمد حماقي

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أكد الفنان بيومي فؤاد، أنه يبكي يوميًا بسبب الأزمة الأخيرة، قائلا: "من اليوم اللي حصل ده مفيش يوم يعدي إلا وبعيط ومش متعود على الشتيمة، والموقف الأخير هو أكبر ظلم تعرضت له طوال حياته".

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بيومي فؤاد: الأزمة الأخيرة أكبر ظلم تعرضت له "بعيط كل يوم وعينى كانت هتنفجر"





أكدت الفنانة ريم البارودي، أن الإعلامية ريهام سعيد غدرت بها خلال تصوير حلقة برنامجها "صبايا"، التي ظهرت فيها بعد 3 سنوات من الخلاف.

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قال الإعلامي محمد الباز، إننا نحتاج لمؤسسة تقوم للتصدي لتراثنا فيما يتعلق بكتب السنة ثم إخراج كتاب أو أكثر، يمكن القول عنهم أنهم السنة الصحيحة في عصرنا.

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محمد الباز يطالب بإنشاء مؤسسة لإعادة جمع السنة الصحيحة مرة أخرى.. فيديو



ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال هل يجوز للشخص أن يكتب أمواله وميراثه كله، لابنته الوحيدة حتى لا يرث أحد أخواته في ميراثه".

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سعاد صالح تحذر من كتابة الشخص أملاكه لنجلته الوحيدة.. يعاقب في الآخرة



علق الداعية مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، على تصريحه الذي أثار جدلًا كبيرًا، والذي قال فيه: «اللي معهووش فلوس ميتجوزوش، والمصريين نصهم ولاد حرام»، قائلا إنه بالفعل حرام أن يتزوج غير القادر ماديًا

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مبروك عطية يكشف حقيقة سخريته من السيد المسيح (فيديو)





كشف محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، أسباب حريق شقته فجر اليوم الجمعة.

منحوسة.. نجل فؤاد المهندس عن حريق شقته: تحولت لرماد واشتعالها في 2006 موت والدي



كشف أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك عن علاقته بوالده مرتضى منصور خلال رئاسته للزمالك، قائلا: "أنا فخورإني لولا مرتضي منصور مكنتش معروف وكنت هكون عادي.. وجزء من شخصيتي شكلها مرتضي منصور رباها وعلمها.

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الصراعات والتسخين.. أمير مرتضى يكشف عن أهم عيوب والده (فيديو)



علق الناقد الفني خالد محمود، على نجاح مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبدالعزيز، والذي يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي

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ناقد فني مشيدا بمسلسل الحشاشين: كريم عبدالعزيز يصنع تاريخ لنفسه (فيديو)



تحدث الفنان محمد حماقي، عن زكرياته حلال تسجيل أغنية واحدة واحدة، بفيلم جعلتني مجرمًا، للفنان أحمد حلمي، قائلا: "يوم تسجيل الأغنية أنا قاعد في الاستديو والمفروض أيمن بهجت قمر بيخلص كتابة الكلمات وأنا مستنيه يبعت لي عشان أدخل أغني.

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محمد حماقي يكشف عن خدعة تعرض لها في أغنية بسبب أحمد حلمي(فيديو)

