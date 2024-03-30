ريم البارودي: ربط اسمي مع أحمد سعد يغضبني ومنتقدي صورتي بالكعبة عبط

كشفت الفنانة ريم البارودي، أنها تغضب من ارتباط اسمها باسم طليقها الفنان أحمد سعد لعمل "ترند"، قائلة: "بتضايق أكيد من الترندات الرخيصة والمواقع اللي بقت معتمدة على الترندات"

وأوضحت ريم البارودي، خلال لقائها مع برنامج “العرافة”، الذي يعرض على قناتي "المحور" و"النهار": "المواقع دي لما راجل بينفصل عن ست بيحطوا ست تانية معاه، ويعملوا أفيش ورخص وحاجات وجايز كل واحد بقى عنده بيته وبقى عنده حياته.. ليه؟!".

وأكدت: "لازم أتضايق من ربطي باسم أحمد سعد، ومش شايفة إني كنت مأفورة في مشاكلي معاه، وشايفة إني أقل بعد كل مطربات الوطن العربي اللي بيتخانوا ويتكلموا في برامج ويعملوا مداخلات، أنا مهنتش أحمد سعد واتكلمت في حاجة تخصني وفي عز المشاكل كنت بقول إنه كان راجل كريم وكويس".

ريم البارودي ترد على هجوم صورتها في الكعبة

وعلقت ريم البارودي، على الهجوم التي تتعرض له من قبل متابعيها، وذلك بسبب انتقادهم لها لدى ارتدائها الحجاب في الكعبة، قائلة: "مش بقدر أمسك نفسي، ولو قدامي همسكه من لسانه، وقلت لواحد منهم يا أهبل يا عبيط".

وتابعت ريم البارودي: "عندي المتابعين والمعجبين والفانز بتوعي بقابلهم وبننزل نتقابل وبنحتفل وكانوا معايا في العزاء والجنازة والتكريمات والتصوير وعلى طول معايا، دي ناس محترمة، أما الذباب الإلكتروني والمرضى النفسيين بهاجمهم.. كنت في بيت ربنا، وأنت مالك لما أرجع ألبس عريان ولا ملبسش، أنا اللي هتحاسب ولا أنت؟!".