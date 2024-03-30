ريم البارودي تروي قصة محاولة انتحارها وتعلق على كره محمد سامي لها (فيديو)

ردت الفنانة ريم البارودي على سؤال شيخ الحارة "ليه محمد سامي مبيحبكيش؟!"، قائلة: "اسأله هو، معرفش ومعنديش معلومة، المعلومات عندك".

ووجه شيخ العرافين سؤالا لريم لباردوي خلال لقائها في برنامج "العرافة"، الذي يعرض على قناة "النهار"، اليوم السبت، بأنها رفضت المشاركة في مسلسل "جري الوحوش" مرتين، لترد: "طيب، وفيها إيه.. آه رفضته".

وتابعت ريم البارودي: "قدمت مسلسل الباطنية بعد لما اتعمل فيلم سينمائي، وكانت شخصية مروة مش موجودة في الفيلم، وأخاف أعيد تجربة مش معمول حسابها في حاجات كتير جدا، وأنا أكتر واحدة اعتذرت عن أعمال وأختار أعمالي بعناية شديدة".

وردت عن سر رفض المشاركة في مسلسل "عمارة يعقوبيان"، قائلة: "ده قديم أوي، بعد مسلسل الباطنية جالي الفيلم، ومسلسل الإخوة الأعداء".

وأضافت: "خلاص أنت بتنجح في حاجة، خاصة الأعمال التي جرى تقديمها في أفلام وتكررت في مسلسلات، ودي تجربة عملتها وخلاص، وكان عندي تجربة فاشلة وهو مسلسل إحنا الطلبة".

محاولة انتحار ريم البارودي

وكشفت ريم البارودي، أنها حاولت رمي نفسها من البلكونة أثناء وجودها بالجزائر لحضورها تكريم، مضيفة: "مبحبش إنك توعديني بحاجة ومتعمليهاش ومبحبش حد يستهون بيا، كنت معزومة على تكريم في بلد الجزائر العظيمة المحبة للدراما المصرية، والتكريم كان يتبع وزارة الثقافة الجزائرية زي ما اتقالي".

وواصلت: "وفي الآخر طلع التكريم معمول في حاجة زي صالون بيتنا وكل اللي اتوعدت ملقتش منه حاجة، وامتنعت عن النزول على السلم وقلت مش هشارك في المهزلة دي، وطلعت لي واحدة المفروض إنها صاحبة الحفل وقالت لي انزلي انا ملبوسة فقلت لها أنا مجنونة وكنت هرمي نفسي من الدور الرابع لأني خفت حسيت إنها كانت بتتحول قدامي".