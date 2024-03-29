نشرة التوك شو.. حكومة جديدة وأليسا تخسر أموالها وسائق يرفض 1000 دولار من سائحة

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه بعد إلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطابه بمجلس النواب، بعد أداء اليمين الدستورية، والذي سيشمل نقلة نوعية في مسارات العمل السياسي والتنفيذي، قائلا:" من المؤكد أننا سنكون أمام وزارة جديدة وفي حالة استمرار د. مصطفى مدبولي في منصبه كرئيس للوزراء سوف يكلفه الرئيس بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة، والتي ستحتوي وجوها جديدة سيتعهد اليها بمهام محددة.

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بكري: حكومة جديدة بوزراء شباب عقب اليمين الدستورية (فيديو)



كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن أن الأيام الماضية، شهدت إجراء مقابلات لبعض نواب البرلمان ومنهم رئيس إحدى لجان المجلس، بشأن التعديل الوزاري ولكن لم يتبين الموقف حتى الآن، وهناك رئيس لجنة سابقة في دورة برلمانية سابقة تم مقابلته لنفس الغرض.

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مصطفى بكري: أنباء عن تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بعد أداء اليمين الدستورية

كشف أبوالحسن عبدالظاهر، سائق الحنطور بمحافظة أسوان، تفاصيل رفضه الحصول عل 1000 دولار من سائحة بعد أن حافظ على متعلقاتها الشخصية، مشيراً إلى أنه تعامل مع الأمر بسيرة وسمعة بلده مصر.

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قصة سائق حنطور رفض 1000 دولار مكافأة بعد أمانته مع سائحة|شاهد

أكدت الفنانة إليسا، أنها خسرت جميع أموالها التي كانت بالبنك في بيروت، مضيفة أنها حاولت شراء عقارات في أول الأزمة لتحفظ أموالها بعيدا عن البنك، قائلة: "ما عوضتش كل حاجة بس مرتاحة".

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إليسا: خسرت منزلي وكل أموالي في البنك بسبب أزمة لبنان (فيديو)

وجه الفنان بيومي فؤاد، سؤال للفنان محمد سلام بعد عرض صورة له ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، وحاول كتم البكاء قائلا: "ربنا معاك.. ولو هسأله هقوله أزاي متطلعش تدافع عننا وعن محمد أنور وهو ترشيحك وحقك عند ربنا".

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بيومي فؤاد ينهار بالبكاء بعد رؤيته صورة محمد سلام.. فيديو



وجهت الإعلامية بسمة وهبة سؤالا للفنانة آيتن عامر، قائلة: "لماذا تجسدين دور الزوجة الثانية دائمًا؟ هل أنتي معقدة؟"، لترد عامر أنها ليست كذلك، وبالنسبة لموقفها من الزوجة الثانية، فالموضوع على حسب، لازم يقول لمراته أنا هتجوز عليكِ زوجة تانية ولو مراته وافقت أنا هوافق أن أكون زوجة ثانية".

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آيتن عامر تكشف هل تقبل تكون الزوجة الثانية؟ (فيديو)

كشف الفنان هشام ماجد عن موقف أحمد الفيشاوي في بداية العمل الفني ومساعدته له ولشيكو ولأحمد فهمي.

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هشام ماجد: “جدعنة أحمد الفيشاوي معنا جعلتنا نجوم” (فيديو)



دخلت الفنانة وفاء مكي، في نوبة بكاء على الهواء بسبب هجوم الفنانة ميار الببلاوي عليها وتعمد تشويه صورتها، بالإضافة إلى تراجعها عن تصريحاتها بشأن تبرأتها في قضية تعذيب الخادمتين.

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وفاء مكي تتوعد ميار الببلاوي بعرض خطها على الطب الشرعي: دمرت حياتي







