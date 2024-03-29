أسهل طريقة لعمل سويسرول القرع بالجبن الكريمي| غنية بمضادات الأكسدة

تعد كيكة سويسرول القرع بالجبن الكريمي من ألذ وأطيب الحلويات التي يحبها الكثيرون، ويمكن تحضيرها بسهولة وبمكونات بسيطة، وفيما يلي نقدم لكم طريقة التحضير.





سويسرول القرع

طريقة عمل سويسرول القرع بالجبن الكريمي

المقادير

- دقيق : ثلاث أرباع الكوب





- سكر : 2 كوب (أبيض / + 2 ملعقة كبيرة كمية إضافية)





- بيكربونات الصوديوم : ملعقة صغيرة





- بهارات : ملعقة كبيرة (بهارات القرع)





- القرع : كوب (مهروس)





- البيض : 3 حبات





- عصير الليمون : ملعقة صغيرة





- الجبن الكريمي : 225 غم





- الزبدة : ربع كوب





-الفانيليا : ملعقة صغيرة



طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

حضّري صينية سويس رول وإدهنيها بالقليل من الزيت ورشيها بالطحين.

اخلطي الدقيق مع السكر، والبيكربونات، وبهارات القرع، والقرع المهروس، والبيض، وعصير الليمون، ثم اسكبي الخليط في الصينية ووزعيه بالتساوي.

ضعي الصينية في الفرن لحوالي 20 دقيقة.

ضعي قطعة كتان رطبة، ثم ضعي فوقها السكر وضعي الكيكة عليها، ثم لفّي الكتان بشكل طولي واتركيها حتى تبرد لحوالي 15 دقيقة.

ضعي الجبن الكريمي والزبدة، والفانيليا، والسكر في وعاء متوسط الحجم، ثم اخلطي المكونات جيداً بالمضرب الكهربائي.

فكي اللفافات ووزعي فوقها مزيج الجبن، وأعيدي لفها بالنايلون مباشرة، ثم ضعيها في الثلاجة حتى تبرد تماماً.



قطعي سويسرول القرع إلى شرائح، ثم قدميه.





فوائد تناول القرع

غني بالمغذيات ومضادات الأكسدة

يعد القرع غني بمجموعة من الفيتامينات والمعادن والألياف المهمة جدًا لصحة الجسم والتي لها فوائد ايجابية تعود على الصحة.





بالإضافة إلى أن القرع أحد أشهر المصادر للبيتا كارويتن وهو مضاد أكسدة قوي يحارب الجذور الحرة ويقوي المناعة ويتم تحويله في الجسم الى فيتامين أ ويرتبط وجوده عادة باللون البرتقالي للخضار والفواكه.





ويلعب البيتا كاروتين دورًا مهمًا في الوقاية من العديد من المخاطر، مثل: السرطانات وأمراض القلب والسمنة والسكري، وتأخير الشيوخة وعلامات التقدم في السن.





كما يعد أحد العناصر الأساسية للحفاظ على جمال البشرة والشعر.





تحسين صحة القلب

يعتبر القرع برتقالي اللون مصدر مهم لحصول الجسم على كمية جيدة من الألياف الغذائية، وفيتامين A، والبوتاسيوم، ومضادات الأكسدة، وبالتالي ضبط مستويات ضغط الدم، وتقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب، والسكتات الدماغية.





كما تعد بذور القرع غير المملحة مصدرًا غنيًا بالمعادن، خصوصًا المغنيسيوم، والستيرولات النباتية، التي ترفع مستويات الكوليسترول النافع في الدم، وتساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.





يجعلك تشعر بالشبع والامتلاء

تحتوي بذور القرع على ما يصل إلى 1.7 جم من الألياف، ويحتوي الكوب المهروس من قرع العسل على ما يصل إلى 3 جم من الألياف، ويوصى بالحصول على 30-50 جرامًا من الألياف يوميًا، لذا فإن وجود بعض قرع العسل في نظامك الغذائي باستمرار يضعك على المسار الصحيح لتلبية احتياجاتك من الألياف الغذائية.

ثانيًا، تناول اليقطين يزيد من الشعور بالشبع لفترة أطول، عن طريق إبطاء عملية الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم.





تقوية المناعة والوقاية من السرطان

ولتناول القرع فوائد كبيرة على تقوية مناعة جسم الإنسان، إذ يعد مصدراً لمجموعة من مضادات الأكسدة المقوية للمناعة بما في ذلك فيتامين ج وفيتامين أ والحديد. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي اليقطين على الكاروتينات المقاومة للسرطان.





محاربة السكري

أظهرت الدراسات العلمية أن القرع يساعد في التقليل من مستويات الجلوكوز في الدم وتحسين قدرة الجسم على تحمل الغلوكوز، بالإضافة إلى أنه يزيد من كمية الأنسولين التي ينتجها الجسم.





ولكن يجب إجراء المزيد من الأبحاث قبل التمكن من تحديد فوائد اليقطين لمرضى السكري بشكل مؤكد، ومع ذلك فإن تناول اليقطين من قبل مرضى السكري لن يضر بالتأكيد.





تعزيز صحة العين

يحتوي القرع على مجموعة من المواد المضادة للاكسدة، مثل: فيتامين ج، وفيتامين هـ، والبيتا كاروتين وكلها مواد تبين بأنها مهمة لدعم صحة العين ومنع الضرر التنكسي لدى كبار السن.

إذ أن مخزون القرع الوافر من بيتا كاروتين يتحول في الجسم إلى فيتامين أ الذي يعد ضروري لصحة العين ويساعد الشبكية على امتصاص الضوء ومعالجته.



كما يحتوي اليقطين أيضًا على اللوتين والزياكسانثين، وهما مركبان مضادان للأكسدة يُعتقد أنهما يساعدان في انخفاض خطر الانتكاس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر ومنع إعتام عدسة العين.