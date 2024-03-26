فستان جذاب وتاتو جريء.. غادة عبد الرازق تهوس جمهورها من كواليس "صيد العقارب"

خضعت الفنانة غادة عبد الرازق لجلسة تصوير جديدة من كواليس مسلسلها "صيد العقارب"، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وخطفت الأنظار بلوك مثير وجذاب عكس أناقتها وجمالها.

الفنانة غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق تتألق بتاتو مثير من كواليس صيد العقارب

وبدت غادة عبد الرازق بفستان مجسم أسود مثير بصيحة الكب، مكشوف الصدر والأكتاف، وتميز بأكمام طويلة منفصلة نفس اللون؛ لتستعرض التاتو المطبوع علي أحد كتفيها، مما عكس أناقتها وأنوثتها.

ولم تتكلف في إرتداء المجوهرات، فإكتفت بأقراط دائرية مرصعة باللؤلؤ الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت غادة عبد الرازق تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها القصيرة تتدلى علي كتفيها بصيحة الويفي المرتب والناعم.

ووضعت غادة مكياجًا جذابًا، فحددت ملامحها بالقليل من الكونتور والبلاشر البني، وأبرزت جمال عينيها بالآيلاينر وظلال العين البني، بالإضافة للرموش الصناعية؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، واختارت أحمر شفاه باللون الأحمر الداكن؛ ليتماشى مع لون بشرتها ويعطي لمسه مليئة بالأنوثة تسرق الأضواء.

أحداث الحلقة ١٤ من صيد العقارب

وشهدت الحلقة ١٤ من مسلسل صيد العقارب، أحداثا مختلفة، حيث ذهب "إسماعيل الغول" رياض الخولى لإبنه "سامح" أحمد ماجد، وواجهه باتفاقه مع تاجر المخدرات "حسان" عبد الرحيم حسن.

وروى "سامح" تفاصيل كل شئ لوالدها "إسماعيل" حيث أخبره بأن "على ضرغام" كان شريكاً معه ولكن فى بضاعة عادية وكانت المخدرات داخل هذه البضاعة، وقام "على" بأخذ البضاعة إلى المخازن ولم يخبرنى بمكانها ولكنه علم بأن بها مخدرات، وتحدث "سامح" مع "على" بأن يقوم بتسليم البضاعة ولكن "على" رفض ذلك لأنه لا يريد أن يتاجر فى مثل هذه السموم التى ستقتل الكثير من الشباب.

وطلب "سامح" من "على" أن يذهبان للحديث فى مكتبه بالشركة، ووافق وذهب بالفعل وأثناء حديثهما رفض "على" ما أراده، وأثناء مغادرته للمكتب قام "سامح" بضربه على رأسه ليفارق الحياة.

وطمأن "إسماعيل الغول" إبنه "سامح" بأن لن يطوله أى شخص كما أنه لن يدفع أى مال لتجار المخدرات والمقدر بـ 10 مليون دولار، وأنه سينفذ فكرة لخروجه من هذه الأزمة.