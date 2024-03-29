من التراث.. درة تستعرض أنوثتها بالبرنوس التونسي في أحدث ظهور

نشرت الفنانة التونسية درة زروق صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتخطف الأنظار بلوك جذاب وأنيق والذي يمثل حضارة بلدها.

وتألقت درة بإطلالة من الطراز التونسي تسمي البرنوس وهو عبارة عن "كاب" تونسي باللون الموف المطرز بالخرز والخيوط الذهبية علي الكتف والصدر، وإرتدت أسفلة بنطلون أبيض مجسم وقميص نفس اللون، وحددت خصرها بحزام رفيع باللون البيج، مما أبرزت رشاقتها وأناقتها.

وتزينت درة بمجموعة من المجوهرات الراقية والمرصعة بالألماس، فضمت العديد من الخواتم في اليدين و أساور ذهبية.



ومن الناحية الجمالية، إعتمدت درة تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها السوداء تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي، بالإضافة لغُرة على الجانبين.





ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية، فحددت ملامحها ببلاشر بني، كما أبرزت جمال عينيها بظلال العين البنية مع الكحل الأسود، بالإضافة إلى الرموش الصناعية؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش اكثر طولا وكثافة، واختارت أحمر شفاه باللون النود الرقيق.



درة زروق تتألق بالكشمير الساحر عبر إنستجرام

وظهرت الفنانة درة سابقًا في رمضان بإطلالة خطفت الأنظار، مرتدية فستان ذي تصميم عربي أصيل باللون الزهري يناسب الأجواء الرمضانية.

واستعرضت الفنانة التونسية الثوب الفخم المؤلف من طبقتين باللون الوردي، الأولى ضيقة من الأعلى مع تطريزات يدوية عند الصدر بألوان متداخلة بين الوردي والأزرق والأحمر، ليتصل عند الأكتاف بـ"كاب" ناعم من الشيفون باللون نفسه مع تطريز ناعم عند الكتفين.





واختارت درة الفستان الكشمير من "شالكي"، وهو يحمل اسم "ثراء" وسعره 528.66 دولاراً أميركياً، وأرفقت الثوب مع التعليق: "كوني أميرة نفسك.. كوني أنتِ".

وفضلت الظهور بتصفيفة شعر بسيطة، فقامت بربط خصلاتها السوداء إلى الخلف شكل الكعكة، وثبتت فيه سلسلة تتدلى على وجهها بشكل مميز وجذاب، وتزينت بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، فضمت العديد من الخواتم وإسورة ذهبية.

ووضعت الفنانة درة زروق مكياجًا جذابًا، مرتكزًا علي رسمة العين، فإعتمدت الآيشادو بدرجات البني المدمجه مع الكشمير، بالإضافة للماسكرا والكحل، لعيون واسعة وساحرة، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح وحددتها باللون البني؛ لتحصل على شفاه ممتلئة.