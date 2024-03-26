على طريقة فطوطة.. فيفي عبده تظهر ببدلة خضراء واسعة في أحدث ظهور

نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، لتخطف الأنظار بلوك جريء تميز بألوان صاخبة وجريئة، مما شبهها البعض بـ "فطوطة" الشخصية التي جسدها الفنان الراحل سمير غانم.

وبدت فيفي عبده ببدلة كلاسيكية فضفاضة باللون الأخضر الفاتح، ومطرز بأزرار سوداء ونسقت عليه قميص فوشيا، وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ باللون النود، وحملت حقيبة بنية مختلفة التصميم، كما ارتدت نظارة شمسية كبيرة الحجم باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، وضعت فيفي عبده اللون البينك في الشفاه، مع البلاشر على الوجنتين، وتركت خصلات شعرها السوداء تتدلى على أحد كتفيها وظهرها بصيحة الويفي الناعم.



ما لا تعرفه عن فيفي عبده

فيفي عبده هي راقصة وممثلة من مواليد محافظة المنوفية، ووالدها صول شرطة، بدأت حياتها راقصة فنون شعبية بفرقة عاكف، وقد هربت من أهلها حين عارضوا فكرة عملها في مجال الرقص.

دخلت فيفي عبده مجال الفن في سن صغيرة، حيث كانت في الثانية عشرة من عمرها، قدمت أول أدوارها بفيلم "صبيان وبنات" عام 1965، وبعدها انطلقت وشاركت في العديد من الأفلام، أشهرها "المشاغبون فى البحرية"، "قدارة"، "حسن بيه الغلبان"، "الصبر في الملاحات"، "النيابة تطلب البراءة"، "امرأة واحدة لا تكفي"، "السلم الخلفي"، "بائعة الحب"، "ممنوع في ليلة الدخلة"، "جواز على الهوا"، "الرسالة"، "مع حبي واشواقي" "امرأة وخمسة رجال"، "زنقة الستات"، "وضاع العمر يا ولدي"، "جحيم أمرأة"، "مهمة في فيلم قديم"

وعلى مستوى الدراما التليفزيونية، قدمت فيفى عبده عدداً من المسلسلات، أبرزها "الحقيقة والسراب"، "الآنسة كاف"، "الست أصيلة"، "سوق الخضار"، "أزهار"، و"قمر"، "طوق نجاة"، "كيد النسا"، "يا أنا يا أنتي"، "مولد وصاحبه غايب"، وعلى المسرح قدمت "حارة العوالم"، "شباب أمرأة"، "اخطف وأجرى"، "حزمني يا"، "شهر عسل بصل"، "قشطه وعسل"، “ادلعي يا دوسة”.

يذكر أن النجمة فيفى عبده أطلت على جمهورها ومتابعيها في بث مباشر طويل تخطى الساعة عبر حسابها على إنستجرام بعد فترة غياب طويلة عن الظهور في بث مباشر، وتحدثت عن مواضيع كثيرة تخصها منها فترة كورونا والتعب الذي عانت منه ومعاناتها من الحسد وتقديم كورسات رقص يوميا على حسابها.

وقالت فيفى:" أنا بخاف من كورونا لأنها جاتلي وكنت بموت ومش بتحرك من البيت ودلوقتى بفضل أكون في الساحل بعيدا عن الناس، وهطلع أرقص كل يوم وهدرب الجمهور على الرقص أونلاين هعلمكم كلكم".

وعن الحسد تحدثت فيفي عبده أنها تعانى طول عمرها من العين وأن الحسد أثر عليها كثيرا قائلة: أحيانا بكون عايزة أقرأ قرآن في وش اللي بيكلمني مش بعرف لساني بيقف عن قراءة القرآن".

وأضافت فيفي عبده: مش نافع أي حاجة مع الحسد ولا خرزة زرقا ولا بنفسجي ولا أي حاجة".