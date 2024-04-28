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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رسميا ..اتحاد العاصمة يعلن انسحابه ونهضة بركان يضرب موعدا مع الزمالك بنهائى الكونفدرالية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد العاصمة الجزائري عدم خوض مباراة الإياب أمام نظيره نهضة بركان المغربي والتي كان من المقرر لها مساء اليوم الأحد ضمن منافسات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

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الزمالك يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية

وبحسب تقارير صحفية فان لاعبي اتحاد قد رفضوا الدخول لملعب المباراة وخوض اللقاء بسبب إصرار نهضة بركان على ارتداء قميص يحمل خريطة المغرب والتي تتضمن الصحراء الغربية.
 

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز اعتباري لنهضة بركان بثلاثة أهداف دون مقابل ، وذلك بعد انسحاب الفريق الجزائري. 

وبهذة النتيجة يضرب فريق نهضة بركان المغربي موعدا مع الزمالك في نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية. 


 وكان الزمالك تأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه على دريمز الغاني بثلاث أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد بابا يارا بكوماسي، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

وتعتبر تلك المرة الثانية التي يصل فيها الزمالك إلى النهائي بعدما توج بالبطولة الأفريقية في نسخة 2019 على حساب نهضة البركان.

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