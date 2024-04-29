(شاهد) طوابير لرؤية سيارة Xiaomi SU7

تم وضع جناح Xiaomi Motor في القاعة W2 في معرض بكين للسيارات، بين Buick وGeely. لم تكن الأكبر في القاعة ولكنها جمعت أكبر حشد.



جلبت شركة الإلكترونيات الاستهلاكية العملاقة أول سيارة كهربائية لها، وهي سيارة السيدان الكهربائية SU7، إلى المعرض. تم إطلاق السيارة منذ شهر في 28 مارس، وقد جمعت أكثر من 70000 طلب مغلق (مما يعني أنه لا يمكن إرجاع الودائع التي تبلغ حوالي 800 دولار أمريكي) وتم بيعها لبقية العام. خلال شهر أبريل، قامت شركة Xiaomi بتسليم حوالي 5000 سيارة تسمى Founders Edition. تم إنتاج هذه النماذج بكميات كبيرة قبل إطلاقها في فبراير ومارس، ولكل منها رقمها الفريد.

في يوم افتتاح معرض Auto China 2024، الاسم الرسمي الجديد لمعرض بكين للسيارات، جمع المؤتمر الصحفي لشركة Xiaomi أكبر عدد من الحشود من بين جميع شركات صناعة السيارات. تم الترحيب بالرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi، Lei Jun، بالتصفيق والصراخ أينما ذهب، حيث كان يلتقي برؤساء تنفيذيين آخرين لصناعة السيارات، مثل Wang Chuanfu من BYD أو William Li من Nio.



وحتى خلال الأيام الصحفية، اصطف الناس لمدة 40 دقيقة تقريبًا للوصول إلى المقصورة ورؤية السيارة عن قرب والجلوس فيها. وعندما فتحت الأبواب أمام عامة الناس يوم السبت، أصبحت قوائم الانتظار أطول، حيث انتظر الناس حوالي ساعتين للدخول إلى المقصورة.



"SU7 هي السيارة الأكثر شعبية في الصين في الوقت الحالي. قال أحد زوار CarNewsChina، الذي كان ينتظر حوالي 1.5 ساعة للدخول إلى الجناح وعمل كمصمم UX في بكين: "إنها تحتوي على ترويج جيد حقًا، لكنني أريد أن أرى بنفسي ما إذا كانت جيدة جدًا".

"أنا مهتم بجودة القيادة الذاتية. التصميم مشابه لبورشه تايكان، لكن هذا لا يهمني حقًا؛ إنها سيارتهم الأولى. "الأهم بالنسبة لي هو ذكاء السيارة،" الشاب الذي يقف بجانبه ينضم إلى المحادثة. "يتمتع (Xiaomi) SU7 بسعر جيد. أنا أفكر في شرائها أو شراء هاتف Huawei M7 (يشير إلى العلامة التجارية لشركة Huawei Aito وسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات Aito M7)"، أجاب عند سؤاله عما إذا كانت SU7 هي سيارته التالية.



تشانج ييجينج، مهندس برمجيات الكمبيوتر البالغ من العمر 24 عامًا، ليس لديه رخصة قيادة ولكنه انتظر بصبر في الطابور على SU7 لمدة ساعتين تقريبًا. يقول ييجينج: "أستخدم جميع منتجات Xiaomi - الهاتف، ومكيف الهواء، والغسالة، ... إنها ليست باهظة الثمن، والجودة عادلة بما فيه الكفاية". "لدي المال لشراء السيارة، ولكن لا أستطيع توفير مكان لركنها فيه. ربما خلال خمس سنوات، عندما أتمكن من شراء شقة مع موقف للسيارات. عندما يكون لدي شروط للحصول عليها، سأحصل عليها،” أجاب عندما سئل عن شراء SU7.

يبدأ سعر سيارة Xiaomi SU7 سيدان من 215,900 يوان (30,400 دولار أمريكي) في الصين. إنه يوفر 220 كيلووات - 495 كيلووات (299 - 673 حصانًا) من قوة المحرك وما يصل إلى 800 كم من نطاق CLTC بفضل بطارية NMC Qilin بقدرة 101 كيلووات في الساعة من CATL. يتوفر أيضًا الإصدار المبتدئ المزود ببطارية LFP Blade من BYD بقدرة 73.6 كيلووات في الساعة. نقطة البيع المهمة بالنسبة للمستهلكين الصينيين هي الاتصال والذكاء الذي تتمتع به شركة Xiaomi. السيارة مدمجة بعمق في النظام البيئي لشركة Xiaomi، وهي مقترنة أصلاً بالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأيضًا أجهزة Xiaomi المنزلية. على سبيل المثال، يمكنك فتح الستائر في غرفة المعيشة الخاصة بك أو تشغيل الغسالة في سيارتك.