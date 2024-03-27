البسلة.. يستخدمها المطاعم في غش مكسرات ثمينة| أسرار خلف الكواليس

البسلة من الخضروات المليئة بالفوائد، بالإضافة إلي ثمنها المناسب لجميع الطبقات، ولهذا السبب يستخدمه البعض في غش بعض الأكلات باهظة الثمن.





استخدم البعض البسلة كبديل للقهوة، مما أثار حالة من الاستغراب عبر رواد السوشيال ميديا، إلا أن اكتشف البعض أيضًا أنها تستخدم كبديل للفستق على الحلويات المتنوعة.





طريقة تحويل البسلة للفستق الكذاب

ويعد الفستق الكداب هو بديل أرخص بنفس الطعم والرائحة حيث يوضع على البسلة روح الفستق أو زيت الفستق ليكسبها نفس النكهة والمذاق.





ونشر نشطاء السوشيال ميديا عدة فيديوهات تحويل البسلة لما يعرف بـ الفستق الكذاب وأنه يمكن استخدامه فى الحلويات بعض محال الحلويات تقوم باستخدامه بدلا من المكسرات الحقيقية.





وتفاعل رواد السوشيال ميديا بشكل كبير مع تلك المنشورات وسط صدمة من أن عدد كبير منهم يمكن أن يكون تعرض لهذا النوع من الغش التجاري ومن أبرز التعليقات "احنا كل دة بيتضحك علينا".





ويعد الفستق الكداب هو بديل أرخص بنفس الطعم والرائحة حيث يوضع على البسلة روح الفستق او زيت الفستق ليكسبها نفس النكهة والمذاق.





فوائد تناول البسلة

تقوي المناعة

تعمل الفيتامينات C و E والزنك والكاتشين والإبيكاتشين الموجودة في البازلاء الخضراء كمضادات للأكسدة للمناعة .





مضاد التهاب

تحتوي البازلاء الخضراء أيضًا على فيتامين أ ، ب ، كولسترول ، فيروليك ، وكومستيرول تساعد في الحفاظ على الحالات الالتهابية مثل أمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل تحت السيطرة.





تحسن الهضم

تساعد الألياف الموجودة في البازلاء الطعام على التحرك عبر القناة الهضمية لتحسين الهضم بينما يساعد الكومستيرول المعبأ فيها على تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة .





تعزز صحة القلب

تعمل أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية في البازلاء على تقليل الأكسدة والالتهابات وحتى تساعد في منع تشكل اللويحات على طول جدران الأوعية الدموية، وهو أمر ناتج عن الالتهاب والضغط الناجم عن الجذور الحرة، يمكن للمغنيسيوم والبوتاسيوم في البازلاء أيضًا خفض ضغط الدم المرتفع.

فوائد البازلاء للنساء

بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقًا من مزايا البازلاء للرجال، هناك بضعة مزايا قد تهم النساء أكثر، مثل:

مصدر للحديد : البازلاء غنية بالحديد، ما يساعد على علاج الأنيميا والوقاية منها، خاصةً عند النساء إذ إنهن أكثر عرضة للإصابة بها بسبب الحيض.

المساعدة على التخسيس : تحتوي البازلاء على الألياف والبروتينات التى تساعد على الشعور بالشبع، كما أنها قليلة السعرات الحرارية.