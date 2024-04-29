الأداء لم يكن عظيما.. عمرو أديب يعلق على صعود الزمالك لنهائي الكونفدرالية(فيديو)

علق الإعلامي عمرو أديب على فوزفريق الزمالك على دريمز الغاني بثلاثية نظيفة، وصعوده لنهائي الكونفدرالية، قائلا: “الأداء لم يكن عظيما ولكن بالخبرة والمعافرة والتاريخ كسبنا بالنتيجة دي”.

وأضاف عمرو أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: “ ببارك لفريق الزمالك، هذا الفوز العظيم على فريق دريمز، متابعا: ”قدرنا نكسب عدد من اللاعبين من خلال عودة الثقة مرة أخرى".

أتمنى أن نعيش مرحلة جبر الخواطر

وتابع عمرو أديب: "أتمنى أن يحقق الفريق البطولة، ونعيش مرحلة جبر الخواطر، لأن الفريق قطع قلوبنا تقطيع السنوات الماضية".

وجهت الإعلامية لميس الحديدي التهنئة لفريق الزمالك، بعد التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على دريمز الغاني، بثلاثية نظيفة، قائلة: "مبروك لفريق الزمالك لعب ماتش كبير في ظروف صعبة وأرضية صعبة ورطوبة تجاوزت 80% ”.

وأضافت لميس الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة “ الذي تقدمه على فضائية ON: ”فوز مستحق للزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية بثلاثية نظيفة خارج الأرض، وعبور زملكاوي للنهائي غالبا امام نهضة بكان المغربي في سيناريو قد يكرر عام 2019



وتابعت لميس الحديدي: “الأهلي والزمالك قطبا الكرة المصرية وصلا نهائي بطولات إفريقيا والنهائيات عربية عربية، فالأهلي أمام الترجي التونسي والزمالك أمام نهضة بركان في الغالب”، معقبة: "في حال فوز الأهلي والزمالك سوف يتقابلا في السوبر الافريقي لثاني مرة في تاريخهما .

خلي روحكم رياضية وطنية

ووجهت لميس الحديدي رسالة لمشجعي الرياضة، قائلة: "زي ما شايفين روحي رياضية أتمنى الفوز للفرق المصرية ودي رسالة بوجهها لكل مشجعي الرياضة خلي روحكم رياضية وطنية كل واحد ينحاز لفريقه لما نكون بنلعب محليا لكن على الصعيد الافريقي نشجع الفرق المصرية ".





وأعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد العاصمة الجزائري عدم خوض مباراة الإياب أمام نظيره نهضة بركان المغربي والتي كان من المقرر لها مساء اليوم الأحد ضمن منافسات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وبحسب تقارير صحفية فان لاعبي اتحاد قد رفضوا الدخول لملعب المباراة وخوض اللقاء بسبب إصرار نهضة بركان على ارتداء قميص يحمل خريطة المغرب والتي تتضمن الصحراء الغربية.



وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز اعتباري لنهضة بركان بثلاثة أهداف دون مقابل ، وذلك بعد انسحاب الفريق الجزائري.

وبهذة النتيجة يضرب فريق نهضة بركان المغربي موعدا مع الزمالك في نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.



وكان الزمالك تأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه على دريمز الغاني بثلاث أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد بابا يارا بكوماسي، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

وتعتبر تلك المرة الثانية التي يصل فيها الزمالك إلى النهائي بعدما توج بالبطولة الأفريقية في نسخة 2019 على حساب نهضة البركان