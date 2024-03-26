ياسمين صبري تتألق بالكاجوال ومكياج ناعم عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة عبر خاصية الستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

ياسمين صبري تخطف الأنظار بملامح جذابة

وخطفت ياسمين صبري الأنظار بإطلالة بسيطة، مرتدية توب بيج برقبة عالية وأكمام طويلة، ونسقت معه فيست أسود كت مطرز بسوسته في المنتصف، يكشف عن أناقتها وجمالها.

وتزينت بمجوهرات راقية، ضمت أقراط ذهبية وأساور مرصعة بالألماس في أحد اليدين.

وأبرزت ياسمين صبري جمالها، ببعض اللمسات الجمالية الهادئة، فاختارت اللون البينك الهادئ في أحمر الشفاه مع لمسات بسيطة من البلاشر مع وضع الهايلاتر الذي يبرز ملامحها الحادة، بالإضافة للكحل الأسود والماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة.

وإعتمدت ياسمين صبري على تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها البنية منسدلة أعلى الكتف بصيحة الويفي الناعمة.

وتحدثت الفنانة ياسمين صبري خلال لقائها ببرنامج "Big Time Podcast" تقديم الإعلامي عمرو أديب والنجمة أصالة، عن الأسباب التي تجعلها تبكي.

وقالت ياسمين: "بعيط من كرم ربنا معايا، لسة امبارح كنت بدمع، الإنسان لما بيكون ربنا حبه .. حياته بتكون سلسة وفيها مرونة".

وتابعت: "أكيد بحزن .. لما جدتي توفيت بسبب الكورونا، كانوا في الأول بيقوليلي نروح المقابر نزورها، أقولهم لأ علشان هي مش هناك، أروح المقابر ليه؟، هي في حتة أجمل.. أجمل الموضوع هي في حتة أحلى، أنا ليه أروح الترب".

وأضافت: "أنا جدتي بكلمها في أي وقت وهي في البرزخ ..مكان أجمل من الدنيا بكتير، لكن مروحش الترب، والدنيا تسامح واستسلام، وحاول تكون إيجابي على قد ما تقدر".

يستضيف برنامج "Big Time Podcast" نخبة من ألمع النجوم في مختلف المجالات سواء الفنية أو الرياضية وحتى الاجتماعية ويعرض طوال شهر رمضان تقديم الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وعن رأي ياسمين صبري في الحب من أول نظرك قالت: "مفيش حاجة اسمها حب من أول نظرة، الحب كلمة كبيرة أوي، الحب بالمعاشرة والمعاملة".

وتابعت: "الناس نوعين، يا إما تقابل حد وتحبه لله في لله والحب بسبب شخصيته أو تعامله يقل، يا إما العكس كنت نص نص وبسبب شخصيته وتعامله الحب يزيد".

وأوضحت أنها تحب الطباع والشخصية والاحترام، معقبة: "لما الست بتحترم الراجل دي حاجة مهمة جدًا، في أزواج كتير مش بيحترموا بعض".