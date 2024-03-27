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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

بثمن سيارة.. حقيبة هيفاء وهبي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

شاركت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها، لتخطف الأنظار بلوك مختلف على غير المعتاد.
 

وظهرت هيفاء وهبي بملابس موحدة باللون الذهبي المصنوع من القطيفة، وضمت بنطال فضفاض، ونسقت معه بلوزة ذات الأكتاف المرتفعة وأكمام طويلة،  مما أعطاها طول ورشاقة.

 

هيفاء وهبي


سعر حقيبة هيفاء وهبي

ولفتت حقيبتها الأنظار، فكانت صغيرة الحجم وباللون الأحمر المائل للبرتقالي، من دار أزياء Hermès، وقد بلغ سعرها 41 ألف دولار، أي ما يعادل 2 مليون جنيه تقريبًا، وانتعلت حذاء ذا كعب عالِ مصنوعا من القماش الشفاف، وتزينت بإكسسوارات مختلفة التصميم، فضمت إسورة شكل الثعبان وخاتمين، وأقراط مصنوعة من اللؤلؤ.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها تتدلى على ظهرها بشكل مرتب وناعم.


 

ووضعت هيفاء وهبي مكياجًا جذابًا مرتكزًا على العين، وهو اللوك التي عُرفت بها؛ لتخطف الأنظار بملامح وجهها وعينيها الواسعتين، فتعتمد الكحل الأسود والعين الغير محددة النهاية، مع ظلال العين بدرجات البني مع الشيمر، بالإضافة للرموش الكثيفة.

وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، كما اختارت اللون البرتقالي المائل للنود كأحمر شفاه جذاب يتماشى مع لون ملابسها.

 

سعر فستان هيفاء وهبي في عيد ميلادها

ومنذ أكثر من أسبوعين احتفلت النجمة هيفاء وهبي بعيد ميلادها في باريس حيث تتواجد هناك هذه الأيام لحضور أسبوع الموضة هناك.

وظهرت هيفاء وهبي وهي تجلس في مكان ما وفي خلفيتها برج إيفل، وأمامها تورتة عيد الميلاد بيضاء ومزينة بعيون زرقاء، ومجسم لها، وأمكست بصندوق هدايا كبير باللون الوردي.

واختارت هيفاء وهبي فستان أبيض اللون مزين بجيوب سوداء من تصميم Elisabetta Franchi، ويصل سعره إلى 36 ألف جنيه، وعلقت هيفاء وهبي على الصور كاتبة: "شكراً لأمنياتكم و لرسائلكم االجميلة بمناسبة عيدي، وبمناسبة حلول الشهر الفضيل ،رمضان مبارك عليكم بالخير والبركة وكل عام وأنتم بخير".

 

أحدث أعمال هيفاء وهبي

في سياق آخر، أعلن المنتج السينمائي أنور البعثي عن بدء تصوير فيلم "أرض جنهم"، بطولة هيفاء وهبي، وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وعبير صبري، تأليف عمرو عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محيي، وذلك في حي المقطم بالقاهرة.

وتدور أحداث فيلم "أرض جهنم" في إطار من التشويق والإثارة والكوميديا في فترة التسعينيات، وتقدم هيفاء وهبي شخصية جديدة تفاجئ الجمهور.

 

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