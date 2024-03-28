بين الاحتشام والأنوثة.. هنا شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صور)

شاركت الفنانة هنا شيحة متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء تناولها الإفطار مع أسرتها، وتألقت بإطلالة رمضانية جذابة.





وبدت هنا شيحة بفستان يشبه العباءة باللون الأحمر الناري واسع وطويل، ومحتشم، وتميز بأكمام فضفاضة ورقبة عالية، لتخطف الأنظار بإطلالة أنثوية جذابة.





وحملت هنا شيحة كلاتش كبير الحجم باللون الأسود مصنوع من الجلد، ونسقت مع إطلالتها مجموعة من الاكسسوارات، مرتدية مجموعة أساور في اليد مع ساعة أنيقة وسلسلة لافتة في الرقبة طويلة وأقراط في الأذن.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها الشقراء تتدلى على كتفيها وظهرها بصيحة الويفي الناعم والمرتب، لتستكمل أناقتها وأنوثتها.





اختارت هنا شيحة المكياج الرقيق، حيث وضعت اللون البينك في الشفاه، مع البلاشر الزاهي على الوجنتين بطريقة تخطف الأنظار.

ما لا تعرفه عن هنا شيحة وبداية مشوارها الفني

هنا شيحة هي ممثلة مصرية ولدت في لبنان عام ١٩٨٥م، لأم لبنانية وأب مصري هو الفنان التشكيلي أحمد شيحة، وعملت وأخواتها حلا، ورشا، ومايا في مجال الفن لمدد مختلفة، وبدأت حياتها الفنية من خلال العمل في مسلسلات تلفزيونية مثل: وجع البعاد، البر الغربي، طيور الشمس، كما شاركت خلال تلك الفترة في بطولة أفلام سينمائية مثل: حب البنات، درس خصوصي.

بدأت هنا تحويل مسارها الفني والابتعاد عن الأدوار المألوفة للجمهور بداية من مسلسل " شارع عبد العزيز "، لتقدم دور الفتاة متوسطة الحال التي تحب بلا أمل، لتقدم مسلسل "طرف ثالث" من إخراج محمد بكير عام 2012.

ويمثل عام 2015، نقلة نوعية في مسارها الفني بالمشاركة في أحدث أفلام المخرج السينمائي الكبير محمد خان "قبل زحمة الصيف" في دور البطولة لفيلم يمثل نقلة مختلفة على مستوى الحكي الدرامي لمخرجه صاحب المسيرة المعتبرة على الصعيد العربي والدولي في مجال صناعة الأفلام، وهو ما ينبأ للفيلم أن يثير صدا واسعاً، نظراً لجرأته وحرفية مخرجه في إدارة الممثل وثقته الكبيرة في هنا الذي دفعه لحصر الاختيار عليها في الدور الذي لعبته في الفيلم لسنوات قبل أن يخرج الفيلم إلى حيّز التنفيذ.