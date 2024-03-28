جوري بكر تتألق بالأسود الساحر عبر إنستجرام| صور

نشرت الفنانة جوري بكر إحدى اللقطات من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بالأسود الجذاب.

وبدت جوري بكر بإطلالة موحدة اللون، مرتديه بنطال بصيحة الشارلستون باللون الأسود، وبلوزة قصيرة مصنوعة من الجلد ومزينة بأزرار ذهبية، مما عكس أناقتها وجمالها، وأكملت اللوك بحذاء ذا كعب عالٍ باللون الأسود؛ ليتناغم مع ملابسها.





وتزينت جوري بمجوهرات ذهبية، ضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها، وأساور وخاتم في احدى اليدين؛ ليتماشوا مع لون الأزرار.





الفنانة جوري بكر

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت جوري بكر تصفيفة شعر بسيطة، فقسمت غرتها إلى جزئين وثبتتهما على الجانبين خلف الأذن، وتركت باقي شعرها يتدلى على ظهرها بشكل مرتب ولامع.





ووضعت جوري مكياج هادئ، حيث اختارت اللون البيج في الشفاه، مع إبراز العين بالايشادو البني والكحل الأسود، بالإضافة للرموش الصناعية؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، ووضعت البلاشر اللامع على الوجنتين.





أبرز الأعمال التي شاركت بها جوري بكر

شاكت الفنانة جوري بكر في مجموعة من المسلسلات وأبرزها البرنس، لؤلؤ، جعفر العمدة، رانيا وسكينة، ليه لأ، موسي، لحم غزال، قواعد الطلاق الـ 45.





وكانت الفنانة جوري بكر قد جسدت شخصية وداد في مسلسل "جعفر العمده"، بطولة الفنان محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، منة فضالى، مي كساب، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وعرض المسلسل في رمضان الماضي 2023.





أبرز المعلومات عن الفنانة جوري بكر

-جوري بكر مذيعة ومقدمة برامج مصرية.

-ولدت حوري بكر في محافظة الإسكندرية، ودرست بكلية الإعلام.

-بدأت العمل في شركات الدعاية عارضة أزياء وموديل في أحد الكليبات.





-ودخلت إلى مجال التمثيل عام 2020 بمشاركتها في مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان.