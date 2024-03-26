نشرة التوك شو.. الحكومة تكشر عن أنيابها لخفض الأسعار وأصداء إفطار المطرية

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



كشف الإعلامي أحمد موسى عن فضيحة للتجار والمستوردين، قائلا: “التجار حصلوا على الدولارات المطلوبة للإفراج عن المنتجات في الموانئ، ورفضوا أن يفرجوا عنها؛ من أجل رفع سعرها، من خلال تواجدها لفترة أكبر في الموانئ”.

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الحكومة كشرت عن أنيابها.. أحمد موسى يكشف عن فضيحة تتسبب بارتفاع الأسعار (فيديو)





أكدت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، أنها لم تتعرض للخيانة لمرتين فقط ولكنها تعرضت لأكثر من ذلك وهو ما أدى إلى الطلاق، مشددة على أن هذا العدد من الخيانة عرفت به لكن هناك مرات أخرى لم تكن تدري بها.

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ريتا حرب: تعرضت للخيانة أكثر من مرة.. والرجل خائن في المطلق



قال الكابتن مدحت شلبي، معلق مباريات كرة القدم، إنه يتشرف أن يكون أهلاويا، وأيضا يتشرف بأن يكون زملكاويا، متابعا: «لا يمكن أفصح عن هويتي الرياضية، وحتى مراتي متعرفش أنا أهلاوي ولا زملكاوي».

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مدحت شلبي يحير زوجته بهويته الكروية: “آخر لحظة بحياتي هقولها أنا أهلاوي أم زملكاوي”



رد الإعلامي العراقي نزار الفارس، على الفنانة رانيا يوسف التي هاجمته وقالت إنها تجاوز في حقها بسبب الأسئلة أثناء ظهوره معها في برنامجه، كما أنه أظهر الأسئلة المسيئة في برومو الحلقة رغم طلبها بحذفها.

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نزار الفارس يكشف موقف رانيا يوسف من أجرأ سؤال حول واقعتها المحرجة.. فيديو



كشفت الفنانة وفاء مكي، تفاصيل إصابتها بكورونا، موضحة أنها خرجت من المستشفى رغم تدهور حالتها الصحية وأصرت على العلاج بالمنزل.

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"محدش وقف جنبي".. وفاء مكي تكشف تفاصيل تعرضها لأزمة صحية (فيديو)





أكد مسئول أمريكي ، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يخطط للاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاليا، وفقا لما ذكرته "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

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مسئول أمريكي: لا تغيير في سياستنا تجاه اسرائيل ومنزعجون من الرد الإسرائيلي



قال عادل محمود، باحث سياسي ، إن أمريكا أصبحت تعاني عبء داخلي يصعب الخروج منه، فإدخال المساعدات هي حملة انتخابية لأن الجميع يعي أن أمريكا قادرة على إيقاف الحرب، لذلك "بايدن" في حملته الانتخابية في وضع صعب.

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لماذا لم تستخدم أمريكا الفيتو ضد وقف إطلاق النار بغزة؟ خبير سياسي يجيب





أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن طاعة الأب ليست في كل ما هو محظور شرعًا، ولكن الطاعة تكون في المباحات، موضحة: "لو أب طلب من ابنه بعدم الصلاة، فالأبن عليه أن يرفض كلام والده".

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سعاد صالح: كل بنت أجبرها والدها على الزواج عقدها باطل



علقت الفنانة مي عمر على نجاح مسلسلها نعمة الأفوكاتو، قائلة: "أكيد أما بتجيليش فرصة زي دي دا حظي.. وشخصية نعمة من أكتر الشخصيات اللي حبيتها، وهي مختلفة جدا فى طريقة كلامها وهزارها وجرأتها وردودها وتفكيرها”.

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مي عمر عن "نعمة الأفوكاتو": محرمتش أني أشتغل مع محمد سامي (فيديو)



وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى أهالي المطرية بعد تنظيم حفل الإفطار السنوي الذي يصبح كل عام حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

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