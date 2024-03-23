نشرة التوك شو.. سر طلاق أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز.. عودة إمام عاشور للزمالك

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



قالت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، إن ما يحدث اليوم من اهتزاز اقتصادي للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ما هو أزمة عابرة لن تجعل الوضع المالي في مصر يهتز أو ينهار.

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ليلى عبداللطيف: مصر لن تجوع.. والدولار لن يربح الحرب أمام الجنيه



حل النجمين أحمد حسام ميدو وإمام عاشور، ضيفين، اليوم الجمعة، في الحلقة الثانية عشر من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

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ميدو يتحدث عن علاقاته النسائية وطلب إمام عاشور في العودة للزمالك



حل النجمان أحمد حسام ميدو وإمام عاشور ضيفين، اليوم الجمعة، في الحلقة الثانية عشر من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

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إمام عاشور يتحدث لـ "رامز جاب من الآخر" عن حبه للأهلي



كشف محمود كهربا، لاعب الأهلي، محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ليس له علاقة بفشل انتقال أبو جبل للقلعة الحمراء كما ردد البعض.

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هل تسبب الشناوي في إفشال انتقال أبو جبل للأهلي؟ كهربا يكشف الحقيقية (فيديو)

عن سبب طلاق أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز المفاجيء، قالت: “ياسمين الحب دق بابها وكان لديها مشاعر جديدة وربما تبأ حياة زوجية جديدة أو تعود للعوضي مرة أخرى”.

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ليلي عبداللطيف تكشف سبب الطلاق المفاجئ بين ياسمين عبدالعزيز والعوضي.. فيديو



قال تامر عبدالحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه بدأ حياته الكروية وعمره 12 عاما، والتحق بنادي النيل الرياضي واكتشفه وقتها الكابتن فتحي محمد علي عماشة ولعب لهم موسما وبعدها انتقل لنادي الزمالك بعد أن اكتشفه الكابتن يكن حسين".

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قال الإعلامي محمد الباز، إن مسلسل الحشاشين تسبب في صدمة معرفية للعديد من أبناء الجيل الحالي، وذلك بسبب عدم معرفتهم بتاريخ هذه الجماعة.

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محمد الباز: شخصية حسن الصباح قائد جماعة الحشاشين قريبة من الناحية النفسية لسيد قطب





قال متى بشاي، رئيس لجنة التموين بالاتحاد العام لـ الغرف التجارية، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت تحريك سعر لتر السولار من 8.50 جنيه إلى 10 جنيهات، وهو ما يؤثر على أسعار السلع التي أن شهدت استقرارا خلال الفترة الماضية بسبب تدفقات الاموال عقب مشروع رأس الحكمة.

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الغرف التجارية: تحريك سعر السولار يرفع أسعار السلع بعد تراجعها (فيديو)

