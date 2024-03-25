مي عمر عن "نعمة الأفوكاتو": محرمتش أني أشتغل مع محمد سامي (فيديو)

علقت الفنانة مي عمر على نجاح مسلسلها نعمة الأفوكاتو، قائلة: "أكيد أما بتجيليش فرصة زي دي دا حظي.. وشخصية نعمة من أكتر الشخصيات اللي حبيتها، وهي مختلفة جدا فى طريقة كلامها وهزارها وجرأتها وردودها وتفكيرها”.

وأضافت مي عمر خلال حوارها ببرنامج “أسرار” المذاع عبر فضائية النهار،مساء اليوم: : “أنا محرمتش أني أشتغل مع محمد سامي تاني فى نعمة الأفوكاتو.. لأن محمد سامي مخرج أى حد يتمني إنه يشتغل معاه.. وأنا ومحمد قصة قديمة أوى من زمان، وأما بشوفه وهو بيخرج والمجهود اللي بيعمله؛ كنت دائما أقول يا بخته ويا حظه اللي يشتغل معاه”.

وتابعت الفنانة مي عمر: “حتي شكلها بحبه ولبسها كمان.. وفيه ستات كتير بتضحي عشان الراجل اللي بتحبه زيها.. وما قدرش أقول أن الست غلط.. ولكن على رد فعل الراجل وأنه استغل الموضوع غلط ”.

وكان المخرج محمد سامي، زوج الفنانة مي عمر، ومخرج مسلسل نعمة الأفوكاتو، كشف كواليس حول حياته الفنية وخلافه مع الفنانة غادة عبدالرازق.

وقال في لقاء مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج «الوش التاني»، عبر يوتيوب: «عيب من عيوب شخصيتي إني بغضب بسرعة، فمهما كان اللي قدامي اللي مقصر أنا بشيل الغلط بسبب غضبي».

وأضاف: «المشكلة مع غادة عبدالرازق طوّلت لأن كان فيه تعدي على بيتي والبيت ده دخلته وكلنا عيش وملح سوا، وفيه حرمات بيت مينفعش التعدي عليها».

وأوضح: «العلاقة معادتش ولا هتعود، ومهما اختلفنا فاختلافنا في الشغل ومينفعش بعدها نتكلم على بعض»

يعرض مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 15، بطولة النجوم مي عمر، أحمد زاهر، كمال أبو رية، اليوم ضمن مسلسلات رمضان 2024.



مواعيد وقنوات عرض مسلسل نعمة الأفوكاتو



يعرض مسلسل نعمة الأفوكاتو يوميًا في تمام العاشرة مساءً على شاشة Mbc مصر، وفي الواحدة والنصف بعد منتصف الليل على Mbc مصر 2.

وطرحت شاشة Mbc مصر “بوستر جديد” لمسلسل نعمة الأفوكاتو، بطولة الفنانة مي عمر، أحمد زاهر، والمقرر أن يعرض ضمن السباق الرمضاني 2024.



تشارك الفنانة مي عمر، في الماراثون الرمضاني 2024 من خلال مسلسل نعمة الأفوكاتو ويشاركها بطولته مجموعة من النجوم، أبرزهم:" أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية".



مسلسل نعمة الأفوكاتو، تدور أحداثه في إطار 15 حلقة، وتجسد مي عمر خلاله دور "نعمة"، محامية ذكية ولكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة في حياتها سواء من جانب زوجها الدى يخونها ويسرقها أو من ناحية العمل حيث تركت مكتب المحاماة الذى تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها من داخل قهوة بلدى ومن هنا تبدأ رحلة نعمة الأفوكاتو والتي ستكشفها الأحداث.

مسلسل نعمة الأفوكاتو، بطولة مجموعة من النجوم وهم: مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى.