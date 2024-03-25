"محدش وقف جنبي".. وفاء مكي تكشف تفاصيل تعرضها لأزمة صحية (فيديو)

كشفت الفنانة وفاء مكي، تفاصيل إصابتها بكورونا، موضحة أنها خرجت من المستشفى رغم تدهور حالتها الصحية وأصرت على العلاج بالمنزل.

عشت مأساة كبيرة وكنت بموت

وأضافت وفاء مكي، خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مساء اليوم تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا، خلال الجائحة، قائلة: "عشت مأساة كبيرة وكنت بموت".

وتابعت وفاء مكي: "دخلت مستشفى الهرم، وسكري وصل إلى 700 ، وصممت على الذهاب إلى البيت لاستكمال علاجي وعزلت نفسي تماما، مستطردة محدش وقف جمبي من الوسط الفني وأهلي فقط هما اللي وقفوا جمبي".