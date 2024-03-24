نشرة التوك شو.. أزمة كهربا مع مجدي عبدالغني وعفاريت حورية فرغلي

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بزيارته إلى رفح يريد تأكيد وقفته مع القضية الفلسطينية، خاصة أنها ليست الزيارة الأولى له.

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أستاذ علوم سياسية: مواقف جوتيريش شجاعة تقف ضد إجرام الاحتلال (فيديو)

وجه محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة إلى مجدي عبدالغني لاعب الأهلي السابق، بعدما اتهمه بعدم التدقيق في عقده مع الزمالك الذي تسبب في فرض غرامة كبيرة عليه.

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كهربا يوجه رسالة لمجدي عبدالغني: كل يوم بحسبن عليك ليه تظلمني؟ (فيديو)

كشف محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، سر خلافه مع مجدي عبدالغني، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، قائلا: "مضيت عقدي مع نادي الزمالك تمديد وجالي عقد احتراف في نادي اتحاد جدة السعودي في 2016، والعقود في 2016 كل سنة بتتغير في اتحاد الكرة، ومضيت العقد على بياض ثقة وحب في نادي الزمالك".

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كهربا يكشف سر خلافه مع مجدي عبدالغني: حسبي الله ونعم الوكيل (فيديو)

طالبت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، دار الإفتاء بإصدار فتوى ملزمة لتحديد السن الشرعي لزواج الفتيات.

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سعاد صالح: الأب آثم إذا زوج ابنته في سن صغيرة (فيديو)

كشف الدكتور آصف ملحم، مدير مركز جي إس إم للأبحاث والدراسات وخبير الشئون الروسية، إنّ الهجوم الإرهابي في موسكو لا يمكن بأي شكل من الأشكال فهمه بشكل مستقل، مضيفًا: “هذه عبارة عن حلقة في مسلسل طويل، هذه الحلقة هي البداية، وهو مقدمة لمرحلة شديدة الخطورة".

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خبير بالشأن الروسي يحذر من مرحلة شديدة الخطورة بعد هجوم موسكو (فيديو)

ردت الفنانة حورية فرغلي عن سؤال الإعلامية، بسمة وهبة، حول وجود علاقة بينها وبين حسن شاكوش وذهابها إلى العين السخنة معه في رمضان الماضي.

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رد قوي من حورية فرغلي على علاقتها بحسن شاكوش ورحلة العين السخنة

كشفت الفنانة حورية فرغلي، حقيقة ارتباطها بالإعلامي العراقي نزار الفارس، مشددة على أنها لم يكن لها علاقة به، وأن فيديو خطبتهما كان من أجل "التريند" فقط، ولم تكن تعلم حقيقته، وكانت تظن أن ذلك من أجل المزاح، إذ كانت الحلقة يجري تسجيلها في منزلها، وبدأ الفيديو عندما تحدثت معه باللهجة الخليجية ليرد عليها بنفس اللهجة وبدأ الحوار يتصاعد بينهما.

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن الأهم حاليا وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وإعطاء الأمل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعلينا الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتجنب سيناريو الدخول إلى رفح الفلسطينية وكذلك المجتمع الدولي عليه دورا في هذا الشأن.

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الأمم المتحدة: أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستؤدى إلى كارثة إنسانية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن هناك معوقات أمام توفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة أولها هو الحرب نفسها واستمرار التفجيرات والقتل وهذا يشكل خطرا كبيرا إضافة خرق القانون مما يعني شهدنا عدة أحداث لم نستطع من خلالها توفير المساعدات الإنسانية.

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الأمم المتحدة: معوقات إسرائيلية أمام توصيل المساعدات إلى قطاع غزة

قالت الدكتورة ضحى عبده محمد رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، إنّه في ظل الظروف الحالية يكون الأكثر إتاحية لنا هو تناول الخضراوات والفواكه الطازجة في شهر رمضان، مشيرةً إلى أنها تحتوي على الفيتامنيات والأملاح المعدنية إضافة إلى كمية من الألياف الغذائية.

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تغذية القومي للبحوث: الخضراوات والفواكه أنسب من الحلويات في رمضان (فيديو)

وصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، صباح اليوم إلي مطار العريش الدولي، برفقة وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وبحضور رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور طارق محمد كامل وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

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جوتيريش يوجه نداء للعالم بالوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة

بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش زيارته إلى مدينة العريش.

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أنطونيو جوتيريش يبدأ زيارة لمدينة العريش (فيديو)

كشف تحسين شعلة، خبير المناخ وأستاذ التكنولوجيا الحيوية، تفاصيل تغير التوقعات بحالة الطقس ودرجات الحرارة كل ساعة عبر التطبيقات على الهواتف، موضحا أن هذا ناتج عن التطرف في الظواهر الجوية.

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تفاصيل اختفاء فصل الربيع في مصر بسبب التغيرات المناخية (شاهد)

كشف الدكتور محمد سامح طه، الباحث بمعهد بحوث الأغذية، أنه يفضل عند الإفطار مع آذان المغرب تناول اللبن أو البلح بالماء، لأن الصيام طوال 14 ساعة يجعل الخلايا في حاجة إلى سكريات وكربوهيدرات.

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سبب الخمول بعد الإفطار في رمضان (شاهد)