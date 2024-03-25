أحمد موسى عن إفطار المطرية: ملحمة في حب مصر (فيديو)

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى أهالي المطرية بعد تنظيم حفل الإفطار السنوي الذي يصبح كل عام حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين: لأهالي المطرية،: انتو النهاردة رسمتوا البهجة والسعادة على وجوه الناس، وكل مسئول فرحان بيكم، ووالله مش هتلاقي حد زعلان خالص بعد الفرحة اللي رسمتوها على وجوه الناس.



وأضاف أحمد موسى أن جميع أهالي المطرية كانوا يجهزون القطايف والكنافة والحلويات وجميع مشتملات حفل الإفطار قبل رمضان بأوقات كبيرة.

وأشار إلى أن حفل إفطار المطرية شمل طنًّا من الفراخ، وطنا من الشيش طاووق، ونصف طن من الأرز البسمتي، والكثير من المواد الغذائية الأخرى، معلقًا: "مشهد لن تراه إلا في مصر، هنا المطرية وهنا شعب مصر وشبابها المتكاتف سويًا.

وأردف أحمد موسى: الكل النهاردة بيتكلم على إفطار المطرية، وطول ما المشهد ده موجود؛ هي دي مصر، والناس بتنسى أي حاجة باللمة الحلوة دي، والسوشيال ميديا كانت مقلوبة النهاردة على حفل إفطار المطرية وعزبة حمادة.

واجتمع الجميع بالمطرية على أطول مائدة إفطار 15 رمضان في عزبة حمادة لتضم أكثر من 10 آلف صائم من شباب وبنات وسيدات ورجال وأطفال بين إجواء مميزه من المرح والسعادة والبهجة.

وحرص عددا كبيرا من المشاهير ونجوم الفن والإعلام أبرزهم الإعلامية لميس سلامة و الفنان وائل عبدالعزيز ووزيرة الهجرة السابقة نبيلة مكرم على مشاركة اجواء الإفطار الجماعي بين أهالي المطرية.

نبيلة مكرم تشارك اجواء البهجة على مائدة إفطار 15 رمضان في عزبة حمادة

وزينت المائده بالوجبات الساخنة والعصائر و الفواكة المختلفة لتجدد ذكرى الإفطار الجماعي للعام العاشر على التوالي بين أهالي المنطقة لتستضيف المطرية جميع الجنسيات الاجنبية ليستمتعون بمظاهر الاحتفالات الرمضانية والروحنيات الربانيه المتواجدة بين الصائمين والزوار.

شارك الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، شباب وأهالي المطرية ، إفطار "١٥ رمضان "، والذي ينظمه مجموعة من شباب وأهالي المطرية على مدار سنوات ، احياءً للقيم والعادات المصرية الأصيلة.

وجاء حضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تلبية لدعوة شباب المطرية ، ووفاء بالوعد بحضور النسخة الحالية من الإفطار خلال لقاء سيادته بمنظمي الإفطار العام الماضي .

ووجه شباب المطرية وأهاليها الشكر للدكتور اشرف صبحي لحضوره الإفطار ، الذي يتم تنظيمه منذ عام 2013 كأطول مائدة رمضانية.

ومن جانبه ، وجه وزير الشباب والرياضة الشكر لشباب وأهالي المطربة على الدعوة لمشاركتهم الإفطار ، مثنياً على مجهودات شباب وأهالي المطرية في خدمة المجتمع واحياء القيم الايجابية والترابط المجتمعي من خلال هذا الحدث السنوى الهام .

حضر الإفطار فضيلة الشيخ الدكتور أسامه الأزهري - مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية ، والسفيرة نبيلة مكرم - وزير الهجرة السابقة ورئيس مجلس ادارة مؤسسة فاهم للدعم النفسي، الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية ، وعددا من السادة نواب مجلسي النواب والشيوخ ، وعدداً من السفراء والشخصيات الدولية والإعلاميين ومشاهير السوشيال ميديا ، والمؤثرين .