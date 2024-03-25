نزار الفارس يكشف موقف رانيا يوسف من أجرأ سؤال حول واقعتها المحرجة.. فيديو

رد الإعلامي العراقي نزار الفارس، على الفنانة رانيا يوسف التي هاجمته وقالت إنها تجاوز في حقها بسبب الأسئلة أثناء ظهوره معها في برنامجه، كما أنه أظهر الأسئلة المسيئة في برومو الحلقة رغم طلبها بحذفها.

وأضاف الفارس في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار، ان البرومو عبارة عن 60 ثانية، والأسئلة كانت متعددة لم تنشرها رانيا يوسف لكنها نشرت السؤال الجريء فقط على حسابها عبر فيسبوك وانستجرام، وكانت مدة هذا السؤال 10 ثوان، أي أنها راضية عنه، كما نشرت إجابته أيضا.

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وتابع الإعلامي العراقي: "لو كانت رانيا يوسف ترى أن السؤال جريئا، فلماذا نشرته على فيسبوك أو انستجرام، وبعد الحلقة مباشرة قالت لي عمري ما أندم إني عملت الحلقة معاك".

وكشف أنّ الفنانة رانيا يوسف حجزت "سويت" كامل لإجراء الحوار معه، موضحًا: "كانت محترمة للغاية معي".

وكذب الفارس ما تردد بخصوص بكائه لدى الفنانين الذين أجر الحوار معهم حتى لا يدفع لهم مقابل الظهور أو تكلفة اللوكيشن وغيرها.

ولفت إلى أنه دفع للمغني الشعبي سعد الصغير الذي قال إنه لم يدفع له أجر الحلقة، موضحًا: "أنا دفعت لسعد الصغير بالدولار، وأنا لم أبكِ أمامه أو أمام أي حد، واديت فلوس لحورية فرغلي ورانيا يوسف".

وكان نزار الفارس طرح سؤالا على رانيا يوسف منذ ثلاث سنوات في برنامجه حول واقعتها المحرجة والتي أثارت جدلا واسعا عندما برزت في مهرجان القاهرة السينمائي 2018 بفستان شفاف أظهر مؤخرتها ما أطلق عليه آنذاك بفستان البطانة، وكذلك ظهورها بفستان أبيض شفاف مجسم في مهرجان الجونة.

وأجابت رانيا يوسف على سؤال الواقعة قائلة: “يمكن عشان مؤخرتي مميزة عندي حاجة حلوة ليه لا أظهرها فأما بنعمة ربك فحدث”.