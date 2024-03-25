عاجل
تاسعة البهاء.. كلمة سر المقاومة تردد بعد استهداف مناطق داخل الأراضي المحتلة
الإثنين 25 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

نزار الفارس يكشف موقف رانيا يوسف من أجرأ سؤال حول واقعتها المحرجة.. فيديو

نزار الفارس ورانيا
نزار الفارس ورانيا يوسف

رد الإعلامي العراقي نزار الفارس، على الفنانة رانيا يوسف التي هاجمته وقالت إنها تجاوز في حقها بسبب الأسئلة أثناء ظهوره معها في برنامجه، كما أنه أظهر الأسئلة المسيئة في برومو الحلقة رغم طلبها بحذفها. 

وأضاف الفارس في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار، ان البرومو عبارة عن 60 ثانية، والأسئلة كانت متعددة لم تنشرها رانيا يوسف لكنها نشرت السؤال الجريء فقط على حسابها عبر فيسبوك وانستجرام، وكانت مدة هذا السؤال 10 ثوان، أي أنها راضية عنه، كما نشرت إجابته أيضا.

أثار فستان رانيا يوسف الجدل.. مهرجان القاهرة 2018

وتابع الإعلامي العراقي: "لو كانت رانيا يوسف ترى أن السؤال جريئا، فلماذا نشرته على فيسبوك أو انستجرام، وبعد الحلقة مباشرة قالت لي عمري ما أندم إني عملت الحلقة معاك". 

وكشف أنّ الفنانة رانيا يوسف حجزت "سويت" كامل لإجراء الحوار معه، موضحًا: "كانت محترمة للغاية معي". 

وكذب الفارس ما تردد بخصوص بكائه لدى الفنانين الذين أجر الحوار معهم حتى لا يدفع لهم مقابل الظهور أو تكلفة اللوكيشن وغيرها. 

ولفت إلى أنه دفع للمغني الشعبي سعد الصغير الذي قال إنه لم يدفع له أجر الحلقة، موضحًا: "أنا دفعت لسعد الصغير بالدولار، وأنا لم أبكِ أمامه أو أمام أي حد، واديت فلوس لحورية فرغلي ورانيا يوسف". 

وكان نزار الفارس طرح سؤالا على رانيا يوسف منذ ثلاث سنوات في برنامجه حول واقعتها المحرجة والتي أثارت جدلا واسعا عندما برزت في مهرجان القاهرة السينمائي 2018 بفستان شفاف أظهر مؤخرتها ما أطلق عليه آنذاك بفستان البطانة، وكذلك ظهورها بفستان أبيض شفاف مجسم في مهرجان الجونة.

وأجابت رانيا يوسف على سؤال الواقعة قائلة: “يمكن عشان مؤخرتي مميزة عندي حاجة حلوة ليه لا أظهرها فأما بنعمة ربك فحدث”.

مواد متعلقة

رانيا يوسف وشريف منير يتصدران البوستر الرسمي لمسلسل وبقينا اتنين

رانيا يوسف: جددت عربيتي "زقزوقة" بعد 30 سنة وبحبها ووش السعد عليّ

رانيا يوسف تشارك فى رمضان 2024 بثلاثة وجوه

جريمة قتل وإثارة تحبس الأنفاس في برومو "جريمة منتصف الليل" لـ رانيا يوسف

رانيا يوسف وأبطال مسلسل “ابن حرام" يحتفلون ببدء تصوير العمل - صور

جينفر لوبيز جرئية بالأبيض والوردة تنقذها من فخ رانيا يوسف

رانيا يوسف ببطن مرتفعة تفسد أنوثة بدلة الرقص

الصور الأولى من تصوير مسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة رانيا يوسف

الجريدة الورقية