مدحت شلبي يحير زوجته بهويته الكروية: “آخر لحظة بحياتي هقولها أنا أهلاوي أم زملكاوي”

قال الكابتن مدحت شلبي، معلق مباريات كرة القدم، إنه يتشرف أن يكون أهلاويا، وأيضا يتشرف بأن يكون زملكاويا، متابعا: «لا يمكن أفصح عن هويتي الرياضية، وحتى مراتي متعرفش أنا أهلاوي ولا زملكاوي».

وأكد «شلبي» خلال حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع على شاشة «الحياة»، أنه إذا أفصح عن هويته، يمكنه خسارة مدرسة كاملة، لافتا إلى أنه «ولا حد يعرف أنا ميولي لنادي إيه، ومراتي قالتلي في مرة أنا نفسي أعرف أنت أهلاوي ولا زملكاوي، قولتلها آخر لحظة بحياتي قبل ما نغادر الأرض، هبقى أقولك».

وتابع: «هناك إعلاميين بيقدموا برامج ولعبوا في الأهلي والزمالك، ومعروف هو بينتمي لمدرسة إيه، لكن من الاحترافية هو إني أتخلص من ده على الشاشة، فالهوية يجب أن تظل في الظل، وعمري في حياتي سواء في مجال تقديم البرامج أو التعليق على المباريات، ما كانت عندي هوية مُسبقة وانا بعلق».

سحر نوح توضح انتماء شلبي

وكانت الفنانة سحر ابنة الملحن محمد نوح وزوجة معلق كرة القدم مدحت شلبي، تحدثت في شهر أغسطس الماضي عن العرض السعودي لزوجها للتعليق على مبارايات الدور السعودي.

وقالت سحر نوح، إنها سعيدة بالعرض وتربت على أن تكون مع زوجها في المكان الذي يذهب إليه، منوهة إلى أن زوجها لن يقيم إقامة دائمة في السعودية بل سيعلق على المباريات ثم يعود لاستئناف تقديم برنامجه في القناة الجديدة التي وقع معها.

ورحبت بالذهاب للسعودية، خاصة أنها لم تسافر هناك قبل ذلك، وأن الأيام الحالية تشهد المملكة نهضة غير مسبوقة، لافتة في سياق متصل إلى أنها تكره كرة القدم ولا تطيقها، مردفة: “ارتبطت بالرجل الراقي والحساس ولم أرتبط بالمهنة التي يعمل بها وأحاول الانسجام معها”.

الموزة والقلبوظة

وتابعت وهي تضحك: “أما شاطها بالرجل اليمين والموزة والقلبوظة وغيرها من المصطلحات لا أعرفها”، مردفة: “لا أعرف الفرق بين الأهلي والزمالك وبين اللاعبين”.

ولفتت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مدحت شلبي لا ينتمي للأهلي أو الزمالك وإنما هو مجرد مدرب لكرة القدم، وأما ابنها فهو أهلاوي وبنتها تحب المطبخ أكثر من كرة القدم.

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