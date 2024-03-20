الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

جددي سفرتك في رمضان وحضري منسف بالزعفران والدجاج

منسف بالزعفران والدجاج
منسف بالزعفران والدجاج

منسف بالزعفران والدجاج من الوصفات التي تميز بها المطبخ المغربي، وتعتمد الوصفة على التوابل السحرية والتي تحطي نكهة شهية، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره في المنزل لعزومة رمضان.

 

منسف بالزعفران والدجاج

طريقة عمل منسف بالزعفران والدجاج

المقادير

- الدجاج : كيلو

- لبن : كيلو (مخلوط مع جميد أو لبن عادي)

- السمنة : 4 ملاعق كبيرة

- أرز بسمتي : كيلو

- البصل : 2 حبة

- الماء : حسب الحاجة (للسلق)

- مكسرات : حسب الرغبة (كاجو وصنوبر)

- بقدونس : حسب الرغبة (للتزيين)

- بهارات : حسب الحاجة (زعفران وكركم وعيدان قرفة وكبش قرنفل وحب هيل وملح وبهارات مشكلة)

 

طريقة التحضير

اسلقي الدجاج المقطع "حسب الرغبة" في الماء، وضعي معه عيدان القرفة، وكبش القرنفل، وحب الهيل، وقليلاً من الكركم، وملحاً، وبهارات مشكلة ومن ثم أضيفي البصل.

ضعي اللبن المخلوط مع الجميد في وعاء للطبخ، وارفعيه على نار هادئة حتى الغليان مع التحريك المستمر، ومن ثم أضيفي قطع الدجاج.

ضعي في وعاء سمناً، وأضيفي إليه ماء الدجاج مع الزعفران، وعند الغليان ضعي الأرز في الوعاء، وغطي واخفضي النار إلى أن يستوي تماماً.

قدمي الأرز في وعاء أنيق، وضعي الدجاج فوقه مع قليل من اللبن، وزينيه بالكاجو والصنوبر، والبقدونس، ثم ضعي أيضاً المزيد من اللبن كطبق جانبي.

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