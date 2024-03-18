طريقة عمل سلطة الشمندر بالبقدونس.. تخلصك من مشاكل البشرة والهضم

يعرف الشمندر (البنجر) بفوائده المذهلة للجسم، فله دور كبير في خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وتحسين وظائف المخ، كما أنه مفيد لعملية الهضم، لذلك نقدم لك طريقة عمل سلطة الشمندر بالبقدونس.

طريقة تحضير سلطة الشمندر بالبقدونس

المقادير

- الشمندر (البنجر): 2 حبة (مسلوق)

- ملح: رشّة

- فلفل أسود: رشّة

- جبنة الحلوم: نصف كوب (مقطعة مكعبات صغيرة)

- عصير الليمون: ثلث كوب

- زيت الزيتون: ثلث كوب

- بقدونس: ربع كوب (مفروم)

طريقة تحضير سلطة الشمندر

اسلقي الشمندر في قدر من الماء المغلي على النار حتى ينضج ويصبح طريًا.

بعد أن يبرد الشمندر قطعيه إلى مكعبات صغيرة ومتساوية وضعيه في وعاء جانبي.

أضيفي عصير الليمون، والبقدونس المفروم، وزيت الزيتون، والملح، والفلفل فوق مكعبات الشمندر وقلبي المكونات قليلًا.

ضعي السلطة في طبق التقديم ووزعي فوقها مكعبات الجبن وقدميها.

فوائد البنجر في علاج آلام العضلات

والبنجر رائع للأشخاص الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا منتظمًا. وجد باحثون بريطانيون أن عصير البنجر يخفف آلام العضلات المرتبطة بالتدريبات الشاقة، وأظهرت دراسة أخرى أن هذا العصير يحسن كفاءة القلب والأوعية الدموية على سبيل المثال، لاعبو كرة القدم الذين يشربون عصير البنجر المركز يركضون بشكل أسرع مع الحفاظ على معدل ضربات قلب مستقر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن اللون الأحمر للبنجر يخفي خاصية قوية أخرى، ويرجع هذا اللون إلى تأثير صبغة البيتين، وهو أحد مضادات الأكسدة الأساسية وتتمثل المهمة الرئيسية لمضادات الأكسدة في محاربة الجذور الحرة وتقليل الالتهاب.

وترتبط العمليات الالتهابية بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية وحتى الأورام.

والبنجر غني بالبوتاسيوم والألياف والفولات، التي تساعدنا على حماية الدماغ، وشرب كوب من عصير البنجر قبل ساعات قليلة من بدء النشاط البدني. إذا كنت لا تمارس الرياضة، قم بتضمين بضع حصص من البنجر على الأقل في نظامك الغذائي الأسبوعي لتحقيق التأثير المطلوب.

فوائد البنجر على البشرة

زيادة النضارة ونقاء ملحوظ في البشرة

يحتوي الشمندر أو البنجر على كميات ونسب عالية من مضادات الالتهاب ومضادات الأكسدة، فعند تناوله يساهم على تصفية البشرة من الشوائب وتخليصها من السموم لمنحها مظهرًا أكثر شبابًا.

تأخير ظهور علامات الشيخوخة

يؤخر البنجر ظهور علامات الشيخوخة؛ بسبب احتوائه على نسب عالية من مضادات الأكسدة التي يحتاجها الجلد لمكافحة علامات تقدم السن والشيخوخة، وتتضمن: الشيخوخة، والتجاعيد، وترهلات الجلد.

يسهم البنجر في علاج حب الشباب

من فوائد البنجر للبشرة أنه يساعد صاحبة البشرة الدهنية بشكل خاص على مكافحة البثور وحب الشباب، سواء عبر تناول أو شرب عصيره أو حتى عبر تطبيقه موضعياً على أماكن البثور.