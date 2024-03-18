مصطفى الدمرداش لـ"الوفد": سعيد بردود الأفعال على "صيد العقارب" وفجأت غادة عبدالرازق أمام الكاميرا

لقي مسلسل صيد العقارب إقبالًا واسعًا بين المشاهدين في أولى حلقاته، بأحداثه المشوقة وآداء الفنانين المتقن فيه، ولفت الأنظار الفنان الصاعد مصطفى الدمرداش والذي جسد دور أمين شرطة في المسلسل.

مصطفى الدمرداش أمين شرطة في صيد العقارب

وكشف الفنان مصطفى الدمرداش خلال تصريحات لـ"بوابة الوفد الإلكترونية" تفاصيل الشخصية التي جسدها، قائلًا: " بجسد في المسلسل شخصية أمين شرطة في النيابة، والدور أثر فيا، وحبيت التمثيل مع غاده وقدامها".



الفنان مصطفى الدمرداش

وأعرب الدمرداش عن سعادته بالتمثيل أمام النجمة غادة عبد الرازق وتعلقه بالشخصية التي قدمها، قائلًا: " اتبسط بالعمل مع الاستاذة غادة عبد الرازق وبشغلي ومشهدي ".

غادة عبد الرازق تشيد بدور مصطفى الدمرداش في صيد العقارب

كما أشادت النجمة غادة عبد الرازق بمهارة الفنان مصطفى الدمرداش وحضوره الملفت أمام الكاميرا، فقال: " غادة عبد الرازق قالتلي انت ممثل شاطر وفجأتني بتمثيلك قدامي ودي شهادة كبيرة من فنانة عظيمة".

وأوضح الفنان مصطفى الدمرداش عن تعاون طاقم العمل مع بعضه " كواليس العمل حلو اوووي، وغادة عبد الرازق روحها حلوة في اللوكيشن، والكرو جميل جدًا وكله بيحب بعضه، واتبسط بالشغل معاهم ومع المخرج أحمد حسن".

وقال "الدمرداش" في حديثه لـ"بوابة الوفد" عن فكرة مسلسل معلقًا: "فكرة المسلسل جميلة جدًا وكل فنان قدم شخصيته بشكل متقن ليصل لقلب الجمهور بشكل طبيعي دون تكلف ".

مسلسل صيد العقارب

مصطفى الدمرداش: "مبسوط جدًا بردود أفعال الجمهور"

وأعرب مصطفى الدمرداش عن مدى سعادته بردود أفعال المشاهدين منذ عرض الحلقة الأولى للمسلسل موضحًا: "ردود الأفعال حاجة عظيمة بصراحة ومبسوط جدًا برأي الجمهور".

وكشف الدمرداش عن الذي رشحه لهذا الدور قائلًا: "اللي رشحني في الدور مخرج منفذ الاستاذ أشرف الشال والاستاذ كريم منصور والاستاذ أحمد حسن المخرج".

أبطال مسلسل صيد العقارب

والمسلسل بطولة غادة عبد الرازق ورياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.



موعد عرض مسلسل صيد العقارب

ويعرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 1.45 صباحًا والساعة 2.15 صباحًا، وعلى قناة CBC دراما الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 4.30 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الساعة 7.30 مساء.