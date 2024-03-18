ارتفاع ضغط الدم.. نصائح لتنظيمه بطرق طبيعية| احذر المضاعفات

ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة تؤثر على شرايين الجسم، ويُطلَق عليها أيضًا فرط ضغط الدم. في حال الإصابة بارتفاع ضغط الدم، تكون قوة دفع الدم باتجاه جدران الشرايين عالية للغاية باستمرارـ ويجعل هذا القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم.

ارتفاع ضغط الدم

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم

ضغط الدم الزائد على جدران الشرايين قد يُسبب ضررًا للأوعية الدموية ولأعضاءٍ أخرى في الجسم، كلّما كان ضغط الدم مرتفعًا أكثر كلّما يكون الضرر أكبر.

عدم علاج ضغط الدم المرتفع قد يؤدي إلى الآتي:

الإضرار بالأوعية الدموية.

تمدّد موضعي لجدران الأوعية الدموية.

توقّف القلب.

انسداد أو تمزّق أوعية دموية في الدماغ.

ضعف وتضيّق الأوعية الدموية في الكليتين.

تكثـُّف، أو تضيـُّق، أو انهتاك الأوعية الدموية في العينين.

مشكلات في الذاكرة أو في الفهم.

نصائح للوقاية من إرتفاع ضغط الدم

وقدمت طبيبة القلب راغو تاديكامالا بعض النصائح للوقاية من إرتفاع ضغط الدم، وتتمثل في:

التقليل من تناول الملح

توصي الطبيبة أولاً بالتقليل من تناول الصوديوم، وهي المادة التي يحتاجها الجسم للحفاظ على توازن سوائل الجسم وضمان عمل العضلات والأعصاب، ولكن معظم الناس يستهلكونها بكميات كبيرة جداً من خلال الملح. وتقول: "يوجد الصوديوم في كل شيء تقريباً، إذا تناولت الطعام بالخارج، سواء كان طعاماً فاخراً أو وجبات سريعة، فسوف تحصل على الكثير من الملح". توصي راغو تاديكامالا بتناول أقل من 2300 ملغ من الصوديوم يومياً للشخص البالغ، وهو ما يعادل حوالي ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

تناول المزيد من الخضراوات

عكس الصوديوم الذي يجب استهلاكه بكميات معقولة، تنصح طبيبة القلب بزيادة تناول البوتاسيوم، والذي يمكن العثور عليه بشكل خاص في الخضار. يساعد البوتاسيوم على خفض ضغط الدم المرتفع، ولذلك توصي الطبيبة بتناول المزيد من الخضراوات.

الحدّ من الأطعمة المصنّعة

تسلط الطبيبة راغو الضوء على التأثير الضارّ للأطعمة فائقة المعالجة على ضغط الدم. وتقول: "كل شيء تقريباً في كيس أو علبة يحتوي على صوديوم مضاف، والملح هو في الواقع أحد أكبر المساهمين في ارتفاع ضغط الدم في نظامنا الغذائي". ووفقاً لها، يجب عليك بالتالي محاولة الحدّ من الأطعمة المصنّعة لخفض ضغط الدم المرتفع.

إجراءات إضافية لخفض ضغط الدم

هذه ليست النصائح الوحيدة التي شاركتها الخبيرة، بل سردت طرقاً أخرى للمساعدة في تقليل ضغط الدم، مثل الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم أو تقليل التوتر. توصي الطبيبة أيضاً بمراقبة ضغط دمك وزيارة طبيبك بانتظام لقياسه والاهتمام بصحتك.

يجب تنفيذ هذه التغييرات اليومية الصغيرة الآن للتحكم في ضغط الدم بشكل طبيعي. وتُصرّ طبيبة القلب على أن "ارتفاع ضغط الدم يمكن عكسه بالتأكيد على المدى القصير، ولكن كلما طال أمده، زادت صعوبة عكسه بمرور الوقت".

وتضيف أن "ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى تصلب الشرايين، وهو ما لم يعد من السهل علاجه في مرحلة ما".