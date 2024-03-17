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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

ميرهان حسين تستعرض جمالها بالقفطان المغربي داخل الخيمة الرمضانية

ميرهان حسين
ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين بعض اللقطات أثناء استمتاعها بحضور إحدى الخيم الرمضانية، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

ميرهان حسين تتألق بأنامل أحمد عبد الله

وبدت ميرهان حسين بقفطان مغربي فضفاض باللون البنفسجي، من إبداع المصمم المصري أحمد عبدالله، وتميز بتطريزات باللون الأسود، ونسقت معه بادي وبنطال مصنوع من الجلد باللون الأسود، مما عكست أناقتها وجمالها.

 

وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ مصنوع من الدانتيل، ولم تتكلف في إرتداء المجوهرات، فإكتفت بأنسيال رقيق في أحد اليدين؛ لتبرز جمال القفطان.

 

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت ميرهان حسين تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلات شعرها السوداء تتدلى على كتفيها بشكل مرتب وناعم.

 

وفضلت العيون العربية لتتماشى مع استايلها الجذاب، فحددت عينيها بالكحل الكحل الأسود الداكن، بالإضافة للماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، بالإضافة لظلال العين باللون الوردي الفاتح، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود؛ ليتماشى مع لون بشرتها والقفطان.


 

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