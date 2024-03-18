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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

نسرين طافش تستعرض أنوثتها بالكاجوال الجذاب عبر انستجرام (صور)

نسرين طافش
نسرين طافش

نشرت نسرين طافش صورة جديدة عبر الحالة الخاصة بها، على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة جمالها بلوك كاجوال جذاب.

 

الكاجوال يعكس أنوثة نسرين طافش

وظهرت نسرين طافش مرتديه بنطال جينز باللون الأزرق الفاتح ونسقت معه سويت شيرت كاروهات باللون الأبيض والبيج ليكشف جمالها ورشاقتها، وانتعلت حذاء رياضي باللون الأبيض، كما حملت حقيبة كروس باللون الهافان؛ لتتماشى مع اللوك الجذاب.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نسرين طافش، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون النود الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

 

كما اختارت نسرين طافش، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

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