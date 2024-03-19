مشروب هام لمرضى السكري.. لن تتخلى عنه في رمضان

تناول مشروب القرفة والزنجبيل يضيف الطاقة اللازمة لمرضى السكري ويمنحهم النشاط والحيوية، مما يسبب انخفاض مستويات سكر الدم لديهم، مما يجعله الخيار المناسب في رمضان، فبعد تناول الأطعمة الممنوعة يجب شربه لإعتدال نسبة السكر في الدم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره وفوائده المذهلة.

طريقة عمل مشروب القرفة والزنجبيل

المقادير

- الماء : 4 اكواب

- القرفة : 2 ملعقة كبيرة (مطحونة)

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مبشور)

طريقة التحضير

في إبريق على نار متوسطة، ضعي الماء والقرفة، واتركي الخليط يغلي لحوالي 5 دقائق.

أضيفي الزنجبيل وحركي المكونات جيداً.

صفّي المشروب بواسطة مصفاة ناعمة.

صبّي مشروب القرفة والزنجبيل في أكواب التقديم، وقدميه ساخناً.

فوائد القرفة لمرضى السكري

استخدم الصينيون القرفة في علاج مرض السكر وتعد أفضل عشبة لمرضي السكري، .وقد كانت القرفة ومازلت موضوعًا للعديد من الدراسات لتحديد أثرها علي مستويات الجلوكوز في جسم الانسان. مع تحسين جودة النظام الغذائي وتناول الأطعمة والمشروبات الصحية للمساعدة في التحكم في مستويات السكر في الدم. فهذا من أفضل الأشياء التي يمكن لمرضى السكر القيام بها، مع استخدام الأدوية العشبية من تحسين مستويات السكر.

التقليل من مستوى السكر في الدم: يلاحظ بأن المستوى السكر في الدم يرتفع في الصباح، ويساعد شرب القرفة صباحًا على تنظيم السكر، وذلك من خلال وظيفتها المشابهة للأنسولين، وتقليل ممانعة استجابة الجسم للأنسولين.

يُحسن من حساسية خلايا الجسم لهرمون الأنسولين ويقلل من مقاومتها له، مما يقلل من مستوى السكر في الدم وخطر الإصابة بسكر النمط الثاني تؤثر القرفة على مستوى سكر في الدم، ولذلك يفضل استشارة الطبيب من قبل المصابين بالسكري والذين يتناولن مكملات القرفة الغذائية، القرفة مفيدة جدا لمرضى السكري من النوع الثاني.

فوائد الزنجبيل لمرضى السكر

خبراء التغذية يوصون بإضافة القليل من الزنجبيل للطعام لأنه يمكن أن يتحكم بشكل فعال في مستويات السكر في الدم ولأنه يحتوي على إنزيمات نشطة تقاوم مرض السكري، فالزنجبيل عشبة مفيدة جدًا للكثير من الأمراض، ويُنصَح بها بالأخص لمرضى السكري لأنها:

يساعد مشروب الزنجبيل على علاج العديد من الالتهابات المختلفة وحل الكثير من مشاكل الجهاز الهضمي.

حيث أنه يعمل على تقليل مستويات السكر في الدم وكذلك الحفاظ على نسبة إنتاج هرمون الأنسولين في الدم.

كما أنه يعمل على المساعدة على تخليص الجسم من السكر الموجود به وخاصة النوع الثاني الموجود في البول.

الزنجبيل مفيد لمرضى السكري من النوع الثانى؛ لأنه يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم؛ نظرًا لأن ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري يمكن أن يسبب مضاعفات طويلة الأمد، فإن إضافة الزنجبيل إلى نظام المريض الغذائي يمكن أن يزيد انتاج الانسولسن ويحسن استهلاك الخلايا للسكر الموجود بالدم ويتم التحكم في مستويات السكر في الدم.

عندما ينظم الزنجبيل نسبة السكر في الدم، فإنه يمكن أن يمنع أعراض مرض السكري ، مثل كثرة التبول ، والصداع النصفي، وزيادة العطش، وما إلى ذلك.

يمكن أن يمنع الآثار الخطيرة التي قد تضر بالأعصاب، لذلك يمكن أن يؤدي تناول مكملات الزنجبيل إلى خفض مستويات السكر في الدم.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد على إنقاص الوزن وتقليل الدهون في الجسم وزيادة مستويات الأنسولين وكل ما سبق يمكن أن يحسن حالة مرضى السكري، ويعتقد أن تناول الزنجبيل لمرضى السكري يمكن أن يمنع أمراض القلب الناتجة عن مرض السكري احتمال حدوث مضاعفات بسبب مرض السكري.