الإعلام الفلسطيني ينشر أسماء شهداء قصف منازل رفح

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المنازل المدنية في مدينة رفح اليوم الاثنين، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المواطنين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع حوالي 19 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي العنيف على المنازل المدنية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وجاءت اسماء الشهداء كالتالي:

1. أحمد معروف علي الخطيب، 23 عاماً

2. ندي معروف علي الخطيب، 19 عاماً

3. طفلة/عائشة معروف علي الخطيب، 12 عاماً

4. فايزة حسين عبد الله أبو طه، 64 عاماً

5. ناجي أحمد شاكر أبو طه، 49 عاماً

6. اسماء سليم أحمد أبو طه، 45 عاماً

7. حسام ناجي أحمد أبو طه، 27 عاماً

8. حازم محمد سالم أبو طه، 26 عاماً

9. براءه ناجي أحمد أبو طه، 18 عاماً

10. طفلة/هدي ناجي أحمد أبو طه، 12 عاماٌ

11. طفلة/زينة ناجي أحمد أبو طه، 9 أعوام

12. طفل/ضيف الله محمد سليم أبو طه، عاماً واحدا

13. محمود حسن محمود الخواجة، 32 عاماً

14. نضال أحمد هاشم الشاويش، 62 عاماً

15. حنان علي توفيق الشاويش (أبو كويك)، 53 عاماً

16. مرح نضال أحمد الشاويش، 24 عاماً

17. حلا نضال أحمد الشاويش، 18 عاماً

18. رامي خالد احمد أبو ريا، 33 عاماً

19. طفل/غيث رامي خالد أبو ريا، 5 أيام

ومنذ قليل، قالت هيئة الدفاع المدني في غزة، إنه هناك عدد من المفقودين في القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلاً لعائلة حجازي في حي الصبرة بمدينة غزة.

وقال الدفاع المدني في غزة إن طواقم الدفاع المدني بمحافظة رفح تعاملت مع عدة استهدافات لمنازل مأهولة بالسكان نتج عنها عدد من الشهداء والجرحى وآخرين مفقودين تحت الانقاض.