سحب ورياح خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الاثنين

كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حالة الطقس، موضحًا أن الطقس السائد اليوم الاثنين غائم جزئيا أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية المحلية الممطرة شرقاً وعلى بعض المناطق الداخلية بعد الظهر.

الرياح خفيفة إلى معتدلة

وأضاف المركز، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة الغبار والأتربة، تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/ساعة.

الموج في الخليج العربي

وذكر المركز، أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:44 والثاني عند الساعة 03:36، والجزر الأول عند الساعة 10:47 والثاني عند الساعة 20:55

الموج خفيف في بحر عمان

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:44 والثاني عند الساعة 23:00، والجزر الأول عند الساعة 19:34 والثاني عند الساعة 07:39