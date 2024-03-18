الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

5 توابل لعلاج إرتفاع الكوليسترول في الدم

توابل لعلاج إرتفاع
توابل لعلاج إرتفاع الكوليسترول في الجسم

إرتفاع الكوليسترول من أخطر الأمراض التي قد تصيب الإنسان، لأنه قد يؤدي إلى تجلط في الدم وأمراض القلب، لذا يجب اتباع نظام غذائي صحي، وهناك أيضًا بعض التوابل الهامة والتي ستساعدك بشكل ملاحظ على علاج إرتفاع الكولسترول، وفيما يلي نقدم لك أهمها.

 

توابل علاج إرتفاع الكوليسترول في الجسم

الزنجبيل

يحتوي على مركبات تسمى gingerols وshogaols، والتي ثبت أن لها خصائص مضادة للالتهابات وخفض الكوليسترول.

 

ووجدت الدراسات أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى ذلك يعمل تحسين الدورة الدموية، والتي يمكن أن تساعد في منع تراكم الترسبات في الشرايين.

 

الكركم

يساهم الكركم في تقليل الالتهاب وخفض مستويات الكوليسترول الضار بالدم، فضلا عن منع أكسدة الكوليسترول، وهي عملية يمكن أن تؤدي إلى تراكم الترسبات في الشرايين، وذلك بفضل احتوائه على مركب يسمى الكركمين.

 

القرفة

القرفة هي نوع آخر من التوابل التي ثبت أن لها خصائص في خفض الكوليسترول، ويحتوي على مركبات تسمى سينامالديهيد وحمض سيناميك، والتي يمكن أن تساعد في تقليل كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة والدهون الثلاثية، وتساعد أيضًا في تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم ، وهو أمر مهم للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لأن ارتفاع مستويات السكر في الدم، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة في نسبة الكوليسترول الضار.

 

فلفل أسود

يحتوي الفلفل الأسود على مركب يسمى بيبيرين، والذي وجد أن له تأثيرات محتملة لخفض الكوليسترول، فهو يثبط نشاط إنزيم يشارك في تخليق الكوليسترول في الكبد، ويزيد من إفراز الأحماض الصفراوية التي تساعد في هضم وامتصاص الدهون الغذائية.

 

يحتوي الفلفل الأسود أيضًا على مضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تحمي من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

 

بذور الحلبة

الحلبة هي نوع من التوابل يحتوي على مركبات تسمى السابونين، والتي ثبت أن لها خصائص خفض الكوليسترول.

 

ووجدت الدراسات، أن الحلبة يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى قدرتها على المساعدة في تحسين الهضم وتقليل الالتهابات.

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